Мостовой о встрече с Абаскалем: «Зачем это мне? Кто он такой? Он знает, кто такой Мостовой – это был один из лучших футболистов в России и Европе»
Александр Мостовой: встретиться с Абаскалем? А зачем?.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение встретиться с экс-тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
Сегодня испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Атлетико Сан-Луис».
– Я Абаскаля не знаю. Может, он нормальный парень. Я ему и в Мексике удачи желал.
– Готовы ли с ним встретиться пообедать?
– А зачем? Он знает, кто такой Мостовой – это один из самых лучших футболистов, который был у нас в стране и в Европе.
Но мне-то это зачем? Кто он такой? Ясно, что проходя мимо друг друга, мы можем поздороваться – нет проблем. А так нас ничего не связывает, – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Мостовой: Ты кто такой чтобы с тобой общаться и чём-то говорить?
Абаскаль : Я оплачу ужин и...
Мостовой : Выезжаю, адрес говори!