Александр Мостовой: встретиться с Абаскалем? А зачем?.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение встретиться с экс-тренером «Спартака » Гильермо Абаскалем .

Сегодня испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Атлетико Сан-Луис ».

– Я Абаскаля не знаю. Может, он нормальный парень. Я ему и в Мексике удачи желал.

– Готовы ли с ним встретиться пообедать?

– А зачем? Он знает, кто такой Мостовой – это один из самых лучших футболистов, который был у нас в стране и в Европе.

Но мне-то это зачем? Кто он такой? Ясно, что проходя мимо друг друга, мы можем поздороваться – нет проблем. А так нас ничего не связывает, – сказал Мостовой.