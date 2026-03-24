Аршавин о Вагнере Лаве: «Лучший форвард, которого я видел в РПЛ. Какие пули ему Игнашевич давал в колено – кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал»
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал Вагнера Лава лучшим нападающим, которого он видел в РПЛ.
Во вторник 41-летний бразилец, выступавший за ЦСКА, объявил о завершении карьеры.
«Для меня Вагнер Лав самый лучший, которого я видел в чемпионате России. Какие пули ему Игнашевич давал в колено – кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал.
Еще защитник на спине, а он разворачивался», – сказал Аршавин в программе «Это футбол, брат!».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если уровня Ванера Лава к нам поедут легионеры, то есть небольшой шанс, что и сейчас будут влюбляться болельщики. Именно в игру! (Без линий, решений рефери и прочей подоплекой)