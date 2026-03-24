  Аршавин о Вагнере Лаве: «Лучший форвард, которого я видел в РПЛ. Какие пули ему Игнашевич давал в колено – кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал»
17

Аршавин о Вагнере Лаве: «Лучший форвард, которого я видел в РПЛ. Какие пули ему Игнашевич давал в колено – кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал Вагнера Лава лучшим нападающим, которого он видел в РПЛ

Во вторник 41-летний бразилец, выступавший за ЦСКАобъявил о завершении карьеры.

«Для меня Вагнер Лав самый лучший, которого я видел в чемпионате России. Какие пули ему Игнашевич давал в колено – кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал.

Еще защитник на спине, а он разворачивался», – сказал Аршавин в программе «Это футбол, брат!».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Это футбол, брат!»
Вагнер Лав
Это футбол, брат!
премьер-лига Россия
Сергей Игнашевич
ЦСКА
Андрей Аршавин
Да Ваня это был настоящий бразильский карнавал в нашем футболе
Вагнер был очень пластичный конечно, это казалось слегка вальяжностью, но было мастерством.
Роналдиньо на минималках. В этом весь Вагнер Лав. Легенда
Ответ thesuperdrum
Роналдиньо на минималках. В этом весь Вагнер Лав. Легенда
Комментарий скрыт
Ответ Некорректный туберкулез
Комментарий скрыт
Чел..тебе бы к специалистам обратиться..
Внешне будто спать хотел на поле, но потом взрывался и забивал. Красавец.
Ответ Александр Зубков
Внешне будто спать хотел на поле, но потом взрывался и забивал. Красавец.
Когда он завязывал бутсы по полчаса на поле, у меня внутри все клакотало, готов лично был его порвать. Но потом играючи пару голешников и все его косяки и не вспоминались. Красавец!
думаю, что в рпл не было лега, которого бы также сильно уважали болельщики других клубов, даже принципиальных
Вагнер Лав, конечно, был украшением нашего футбола. Говорю это как болельщик Локомотива.
Удивительно, что Вагнер Лав и Карвальо так и не оказались в европейских топ-клубах. То, что они вытворяли в РПЛ это просто легендарно
Идеал форварда! Ленендища! Великолепный! Спасибо Ваня что ты был у нас и я видел твою игру!
Вагнер де Соуза один из самых разноплановых нападающих в нашем футболе, спасибо тебе за время в ЦСКА, Вага.
Вагнер это праздник футбола! Вообще, он играл и творил так, что болельщики влюблялись. Классное было футбольное время в нашей стране!
Если уровня Ванера Лава к нам поедут легионеры, то есть небольшой шанс, что и сейчас будут влюбляться болельщики. Именно в игру! (Без линий, решений рефери и прочей подоплекой)
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Считаю Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ. Думаю, даже сейчас он мог бы приносить огромную пользу любой команде»
сегодня, 15:00
Экс-арбитр Захаров о Вагнере Лаве: «Незабываемый момент – эпизод в дерби, когда на поле выбежала собака. Он не испугался, подошел и погладил – мне ничего не оставалось, как дать ей желтую»
сегодня, 14:03
Агент Лава: «Вагнер был бы счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию»
сегодня, 13:14
Гришин про Вагнера Лава: «Суперфутболист, один из лучших нападающих в истории РПЛ и ЦСКА, но не легенда! Для меня легенды – это Бобров, Федотов, Шестернев, Акинфеев, Копейкин»
сегодня, 12:06
