Аршавин о Вагнере Лаве: «Лучший форвард, которого я видел в РПЛ. Какие пули ему Игнашевич давал в колено – кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал»

Аршавин о Вагнере Лаве: лучший форвард, которого я видел в РПЛ.

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал Вагнера Лава лучшим нападающим, которого он видел в РПЛ .

Во вторник 41-летний бразилец, выступавший за ЦСКА , объявил о завершении карьеры.

«Для меня Вагнер Лав самый лучший, которого я видел в чемпионате России. Какие пули ему Игнашевич давал в колено – кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал.

Еще защитник на спине, а он разворачивался», – сказал Аршавин в программе «Это футбол, брат!».