Ланг о травме в игре с «Ливерпулем»: «Я отрезал себе часть пальца, ее пришили. Сейчас все хорошо, но мне трудно играть в PlayStation и ходить в туалет»
Вингер «Галатасарая» Ноа Ланг высказался о травме пальца, полученной в ответном матче против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).
26-летний футболист, вышедший на замену в перерыве, серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде» во втором тайме. У Ноа шла кровь, игрока унесли на носилках и немедленно доставили в больницу для операции.
Сообщалось, что нидерландец лишился части пальца. Он перенес операцию.
«У меня снова все хорошо. Я хотел зацепиться за рекламный щит, а за ним было что-то довольно острое. Я действительно отрезал себе палец, кусочек пальца. Отделился кончик от большого пальца. Его пришили, и он все еще полностью при мне.
Они забрали мой большой палец [со стадиона], да. Я действительно не помню, что произошло, но он все еще при мне. У меня все еще цел большой палец, и врач тоже думает, что я выживу, так что все идет хорошо.
Мне просто трудно играть в PlayStation (смеется). И ходить в туалет. Я правша, так что это проблематично», – сказал Ланг в интервью Ziggo Sport.
А Серега то амбидекстр, прикинь?
Кто?
Серега