23

Ланг о травме в игре с «Ливерпулем»: «Я отрезал себе часть пальца, ее пришили. Сейчас все хорошо, но мне трудно играть в PlayStation и ходить в туалет»

Вингер «Галатасарая» Ноа Ланг высказался о травме пальца, полученной в ответном матче против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).

26-летний футболист, вышедший на замену в перерыве, серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде» во втором тайме. У Ноа шла кровь, игрока унесли на носилках и немедленно доставили в больницу для операции.

Сообщалось, что нидерландец лишился части пальца. Он перенес операцию. 

«У меня снова все хорошо. Я хотел зацепиться за рекламный щит, а за ним было что-то довольно острое. Я действительно отрезал себе палец, кусочек пальца. Отделился кончик от большого пальца. Его пришили, и он все еще полностью при мне.

Они забрали мой большой палец [со стадиона], да. Я действительно не помню, что произошло, но он все еще при мне. У меня все еще цел большой палец, и врач тоже думает, что я выживу, так что все идет хорошо.

Мне просто трудно играть в PlayStation (смеется). И ходить в туалет. Я правша, так что это проблематично», – сказал Ланг в интервью Ziggo Sport. 

Какая жиза))) Ломал правую руку, левой можно приспособиться более-менее ко всему, но вытирать задницу - самое сложное!
Ответ mrmuscle
Какая жиза))) Ломал правую руку, левой можно приспособиться более-менее ко всему, но вытирать задницу - самое сложное!
Потдверждаю.)
Надеюсь, это слова будущего чемпиона мира!
Ответ Раиль Хафизов_1116726047
Надеюсь, это слова будущего чемпиона мира!
Сильное заявление. Так верить в Голландию даже в 98 году не все решались. Могу только позавидовать :)
Ответ Раиль Хафизов_1116726047
Надеюсь, это слова будущего чемпиона мира!
С Куманом в роли тренера? Удачи)
Главное, что чувство юмора осталось при нём.
… и врач тоже думает, что я выживу - а что были сомнения?)
Ответ Mega-Torres
… и врач тоже думает, что я выживу - а что были сомнения?)
Да фиг его знает что там торчало и в чём оно было.
Никому не пожелаешь
Он однорукий?это про туалет!
Ответ Б81
Он однорукий?это про туалет!
Не амбидекстр точно
Ответ Легато
Не амбидекстр точно
Сразу анекдот вспомнился
А Серега то амбидекстр, прикинь?
Кто?
Серега
В Плэху я тоже играл с трудом когда палец сломал, но с туалетом проблем не было)
Гусары, молчать!
Вот так я стал ПК боярином, добавил Ланг
