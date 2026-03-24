Ланг о травме в игре с «Ливерпулем»: «Я отрезал себе часть пальца, ее пришили. Сейчас все хорошо, но мне трудно играть в PlayStation и ходить в туалет»

Ланг о травме пальца: мне трудно играть в PlayStation и ходить в туалет.

Вингер «Галатасарая » Ноа Ланг высказался о травме пальца, полученной в ответном матче против «Ливерпуля » в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4).

26-летний футболист, вышедший на замену в перерыве, серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде» во втором тайме. У Ноа шла кровь, игрока унесли на носилках и немедленно доставили в больницу для операции.

Сообщалось, что нидерландец лишился части пальца . Он перенес операцию.

«У меня снова все хорошо. Я хотел зацепиться за рекламный щит, а за ним было что-то довольно острое. Я действительно отрезал себе палец, кусочек пальца. Отделился кончик от большого пальца. Его пришили, и он все еще полностью при мне.

Они забрали мой большой палец [со стадиона], да. Я действительно не помню, что произошло, но он все еще при мне. У меня все еще цел большой палец, и врач тоже думает, что я выживу, так что все идет хорошо.

Мне просто трудно играть в PlayStation (смеется). И ходить в туалет. Я правша, так что это проблематично», – сказал Ланг в интервью Ziggo Sport.