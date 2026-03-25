Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» летом, у Семака в «Зените» 285 млн рублей в год, 120 очков Кучерова, Лукашенко и шпиц на матче Кубка Гагарина и другие новости

1. Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом». Египтянин уйдет бесплатно – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Юрген Клопп в 2024-м, «красные» приняли желание вингера начать новую главу. Агент футболиста заявил, что пока никто не знает новый клуб его клиента, даже они сами.

2. В 1-м раунде Кубка Гагарина «Авангард» победил «Нефтехимик» (4:2), «Металлург» обыграл «Сибирь» (4:1), «Спартак» уступил «Локомотиву» (3:5), «Динамо» Минск обыграло «Динамо» Москва (3:1) – президент Беларуси Александр Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру, а сын главы государства Виктор сделал символическое вбрасывание.

3. Названы зарплаты тренеров клубов Мир РПЛ. Ожидаемо лидирует Сергей Семак, который получает в «Зените» 285 миллионов рублей в год. В тройку входят Хуан Карлос Карседо («Спартак», 189,9 млн) и Фабио Челестини (ЦСКА, 161,4 млн), Станислав Черчесов («Ахмат») – 4-й, Мурад Мусаев («Краснодар») – только 5-й, Михаил Галактионов («Локомотив») – 7-й, Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала) – 16-й.

4. НХЛ. «Тампа» обыграла «Миннесоту» (6:3), Кучеров набрал 120-е очко в сезоне, достигнув такой отметки в 4-й раз в карьере (повторил рекорд Ягра для европейцев), у Тарасенко 1+1. «Питтсбург» проиграл «Колорадо» (2:6), несмотря на 17-й гол Чинахова в сезоне (личный рекорд). «Монреаль» с 1+1 от Демидова справился с «Каролиной» (5:2). Все результаты дня – здесь

5. Парад абсурда в «Реале»: врачи клуба обследовали Мбаппе не то колено, которое беспокоило Килиана. Форвард сыграл 3 матча с травмой (надрыв задней крестообразной связки), прежде чем в «Мадриде» заметили ошибку. Бывший диетолог «Реала» Ициар Гонсалес подлила масла в огонь: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT».

6. Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменили из-за отсутствия снега. Россиянин Эдуард Латыпов победил в общем зачете, белорус Антон Смольский – 2-й, россиянин Кирилл Бажин – 3-й. У женщин в тройке одни россиянки – Кристина Резцова, Наталия Шевченко, Виктория Сливко.

7. НБА. 42 очка Митчелла помогли «Кливленду» победить «Орландо», 23+17+17 от Йокича принесли «Денверу» победу над «Финиксом» и другие результаты

8. World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики санкции, связанные с допингом, которые действовали с 2015 года. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил: «Все дела, связанные с допингом, прекращены. Лед тронулся, основу для атаки на российский спорт мы убираем».

9. Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год, он выиграл 14 трофеев с москвичами и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России. А вот бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис», клуб идет 15-м в чемпионате.

10. На теннисном турнире в Майами Янник Синнер, Александр Зверев и Артур Фис вышли в 1/4 финала, Фриц, Корда выбыли.

У женщин в полуфинал вышли Коко Гауфф и Каролина Мухова. 

11. «Атлетико» объявил, что нападающий Антуан Гризманн, лучший бомбардир в истории клуба, перейдет в «Орландо Сити» из МЛС летом. 35-летний чемпион мира заявил: «Нелегко выразить мои чувства словами, этот клуб – мой дом. Я буду здесь еще несколько месяцев и хочу, чтобы каждая минута была посвящена этой эмблеме».

12. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд купил самую дорогую книгу в Норвегии, изданную в 1594 году, за 1,3 млн крон и подарил ее родному муниципалитету, она будет доступна для читателей в библиотеке. Футболист заявил: «Не фанат чтения, но хочу, чтобы она всегда лежала открытой, и можно было читать о тех, кто родом из моих мест».

13. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в случае избрания главой будущей объединенной федерации лыжных гонок и сноуборда будет занимать должность председателя организации, Елена Вяльбе станет его заместителем. Должность президента федерации перестанет существовать.

14. Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ведет переговоры о назначении в казахстанский «Актобе», самарцы могут получить компенсацию в 4,4 млн рублей. Он сам заявил: «Я никуда не сбегал. Веду разговор о назначении на лето – у меня есть обязательства перед «Крыльями». Завтра вопрос так или иначе решится, думаю».

15. Главный тренер «Санкт-Паули» U19 Кристиан Добрик совершил каминг-аут.

Цитаты дня:

Гаджиев о пощечине Уткину: «Не тот человек, с кем перед смертью обязательно мириться. Назвал меня фуфлометом, я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный, я бы с ноги пробил»

Губерниев не считает Овечкина самым великим российским спортсменом: «Почему не Немов, Исинбаева, Большунов? Кто из них более великий? Как понять? Но он один из величайших»

Хампи Конеру: «Нельзя играть в шахматы в окружении военных кораблей, которые охраняют Кипр. Ливан и Израиль совсем рядом с островом»

Алина Загитова: «Государственный экзамен сдан на отлично – еще один важный этап позади»

«Всегда я. Это безумие». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»

Джолион Палмер: «Ферстаппен будет искать способ попасть в «Мерседес»

Всё же забавно. Кто получает 30-40 тысяч, кто - то 285 лямов. Кто-то ипотеку 30 выплачивает с офигенной переплатой. А кто -то таких квартир 20-40 в год в лёгкую мог бы купить 😁 мы конечно привыкли, но если вдуматься...Не зря, как писали, коэффициент неравенства убрали из росстата. Ну кто на что учился. Ведь так? Может скоро футбол будет одним из немногих островков, куда можно выбраться из нищеты, как из фавел? Так что в перспективу надо смотреть. Зачем из ребёнка делать врача, скрипача, математика. Нужно всех детей в футбол с пелёнок. Авось кто всю семью и вытянет. ☺️
Ответ Красная стрела
Комментарий скрыт
Ответ tolobas
Комментарий скрыт
А где ты здесь зависть увидел? Разве что по себе судил. 😁 Это просто рассуждения про страну чудес 🤷🏻
" Видимо, это обозлило Емельяненко до невозможности. Александр пришёл на YouTube-канал «Ушатайка» и выдал огненный спич: «Камил Гаджиев никогда не дрался, Камил Гаджиев не боец, он никогда не занимался спортом. Говорит для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Пусть Камил Гаджиев развивает свою версию. Он взял и убил такую огромную лигу. Вот тебе и Камил Гаджиев. Что он сделал? Он убил версию – и пацанам негде драться. Разобрали их кто куда за три копейки, они разбежались. Всё. Умерла версия, нет её.

Он никто и звать его никак. Был раньше на бюджете у спонсоров, воровал у них деньги и проводил турниры. Кто у него из бойцов? Исмаилов и Минеев. Больше никого и нет там, больше никого и не знаю. У него умерла лига, умерла версия, умер Камил Гаджиев». "

Что-то я не помню, чтобы Камилка "пробил с ноги" Александру Емельяненко
Ах да.. Это же из-за того, что Гаджиев - фуфломет
Странно и глупо, когда тренер государственного футбольного клуба в 100 раз получает больше врачей и учителей.
Если гонорары добившихся выдающихся результатов спортсменов ещё можно оправдать, то в футболе этого нет.
Воистину страна дураков, деньги вкладываются хз во что.
Камил Гаджиев разочаровал, был бы по умнее по другому в интервью ответил бы, да и в той ситуации по другому поступил бы.
Вот так вот взяли и обесценили бесплатный ChatGPT.
Зачем вообще вносить в дайджест новость под номером 15??? редакция "своих" подсвечивает, однако... такие же... с ВХОДНЫМ отверстием...
За что Семака такие деньги?
Ответ сергей петров
Он "одутловатому" хорошо делает!
Сколько получает Семак понятно, а теперь можно обнародовать сколько получают физруки в школах по регионам?
