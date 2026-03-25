Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» летом, у Семака в «Зените» 285 млн рублей в год, 120 очков Кучерова, Лукашенко и шпиц на матче Кубка Гагарина и другие новости

1. Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом». Египтянин уйдет бесплатно – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Юрген Клопп в 2024-м, «красные» приняли желание вингера начать новую главу. Агент футболиста заявил , что пока никто не знает новый клуб его клиента, даже они сами.

2. В 1-м раунде Кубка Гагарина «Авангард» победил «Нефтехимик» (4:2), «Металлург» обыграл «Сибирь» (4:1), «Спартак» уступил «Локомотиву» (3:5), «Динамо» Минск обыграло «Динамо» Москва (3:1) – президент Беларуси Александр Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру , а сын главы государства Виктор сделал символическое вбрасывание.

3. Названы зарплаты тренеров клубов Мир РПЛ. Ожидаемо лидирует Сергей Семак, который получает в «Зените» 285 миллионов рублей в год . В тройку входят Хуан Карлос Карседо («Спартак», 189,9 млн) и Фабио Челестини (ЦСКА, 161,4 млн), Станислав Черчесов («Ахмат») – 4-й, Мурад Мусаев («Краснодар») – только 5-й, Михаил Галактионов («Локомотив») – 7-й, Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала) – 16-й.

4. НХЛ. «Тампа» обыграла «Миннесоту» (6:3), Кучеров набрал 120-е очко в сезоне , достигнув такой отметки в 4-й раз в карьере (повторил рекорд Ягра для европейцев), у Тарасенко 1+1 . «Питтсбург» проиграл «Колорадо» (2:6), несмотря на 17-й гол Чинахова в сезоне (личный рекорд). «Монреаль» с 1+1 от Демидова справился с «Каролиной» (5:2). Все результаты дня – здесь .

5. Парад абсурда в «Реале»: врачи клуба обследовали Мбаппе не то колено , которое беспокоило Килиана. Форвард сыграл 3 матча с травмой (надрыв задней крестообразной связки), прежде чем в «Мадриде» заметили ошибку. Бывший диетолог «Реала» Ициар Гонсалес подлила масла в огонь: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT ».

6. Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменили из-за отсутствия снега. Россиянин Эдуард Латыпов победил в общем зачете , белорус Антон Смольский – 2-й, россиянин Кирилл Бажин – 3-й. У женщин в тройке одни россиянки – Кристина Резцова, Наталия Шевченко, Виктория Сливко.

7. НБА. 42 очка Митчелла помогли «Кливленду» победить «Орландо», 23+17+17 от Йокича принесли «Денверу» победу над «Финиксом» и другие результаты .

8. World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики санкции, связанные с допингом, которые действовали с 2015 года. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил : «Все дела, связанные с допингом, прекращены. Лед тронулся, основу для атаки на российский спорт мы убираем».

9. Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год , он выиграл 14 трофеев с москвичами и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России. А вот бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис», клуб идет 15-м в чемпионате.

10. На теннисном турнире в Майами Янник Синнер, Александр Зверев и Артур Фис вышли в 1/4 финала , Фриц, Корда выбыли.

У женщин в полуфинал вышли Коко Гауфф и Каролина Мухова.

11. «Атлетико» объявил , что нападающий Антуан Гризманн, лучший бомбардир в истории клуба, перейдет в «Орландо Сити» из МЛС летом. 35-летний чемпион мира заявил : «Нелегко выразить мои чувства словами, этот клуб – мой дом. Я буду здесь еще несколько месяцев и хочу, чтобы каждая минута была посвящена этой эмблеме».

12. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд купил самую дорогую книгу в Норвегии , изданную в 1594 году, за 1,3 млн крон и подарил ее родному муниципалитету, она будет доступна для читателей в библиотеке. Футболист заявил : «Не фанат чтения, но хочу, чтобы она всегда лежала открытой, и можно было читать о тех, кто родом из моих мест».

13. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в случае избрания главой будущей объединенной федерации лыжных гонок и сноуборда будет занимать должность председателя организации, Елена Вяльбе станет его заместителем . Должность президента федерации перестанет существовать.

14. Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ведет переговоры о назначении в казахстанский «Актобе», самарцы могут получить компенсацию в 4,4 млн рублей. Он сам заявил : «Я никуда не сбегал. Веду разговор о назначении на лето – у меня есть обязательства перед «Крыльями». Завтра вопрос так или иначе решится, думаю».

15. Главный тренер «Санкт-Паули» U19 Кристиан Добрик совершил каминг-аут .

Цитаты дня:

Гаджиев о пощечине Уткину: «Не тот человек, с кем перед смертью обязательно мириться . Назвал меня фуфлометом, я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный, я бы с ноги пробил»

Губерниев не считает Овечкина самым великим российским спортсменом: «Почему не Немов, Исинбаева, Большунов? Кто из них более великий? Как понять? Но он один из величайших»

Хампи Конеру: «Нельзя играть в шахматы в окружении военных кораблей , которые охраняют Кипр. Ливан и Израиль совсем рядом с островом»

Алина Загитова: «Государственный экзамен сдан на отлично – еще один важный этап позади»

«Всегда я. Это безумие ». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»

Джолион Палмер: «Ферстаппен будет искать способ попасть в «Мерседес»