Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» летом, у Семака в «Зените» 285 млн рублей в год, 120 очков Кучерова, Лукашенко и шпиц на матче Кубка Гагарина и другие новости
1. Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона: «Я всегда буду одним из вас, а клуб всегда будет моим домом». Египтянин уйдет бесплатно – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Юрген Клопп в 2024-м, «красные» приняли желание вингера начать новую главу. Агент футболиста заявил, что пока никто не знает новый клуб его клиента, даже они сами.
2. В 1-м раунде Кубка Гагарина «Авангард» победил «Нефтехимик» (4:2), «Металлург» обыграл «Сибирь» (4:1), «Спартак» уступил «Локомотиву» (3:5), «Динамо» Минск обыграло «Динамо» Москва (3:1) – президент Беларуси Александр Лукашенко со шпицем Умкой посетил игру, а сын главы государства Виктор сделал символическое вбрасывание.
3. Названы зарплаты тренеров клубов Мир РПЛ. Ожидаемо лидирует Сергей Семак, который получает в «Зените» 285 миллионов рублей в год. В тройку входят Хуан Карлос Карседо («Спартак», 189,9 млн) и Фабио Челестини (ЦСКА, 161,4 млн), Станислав Черчесов («Ахмат») – 4-й, Мурад Мусаев («Краснодар») – только 5-й, Михаил Галактионов («Локомотив») – 7-й, Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала) – 16-й.
4. НХЛ. «Тампа» обыграла «Миннесоту» (6:3), Кучеров набрал 120-е очко в сезоне, достигнув такой отметки в 4-й раз в карьере (повторил рекорд Ягра для европейцев), у Тарасенко 1+1. «Питтсбург» проиграл «Колорадо» (2:6), несмотря на 17-й гол Чинахова в сезоне (личный рекорд). «Монреаль» с 1+1 от Демидова справился с «Каролиной» (5:2). Все результаты дня – здесь.
5. Парад абсурда в «Реале»: врачи клуба обследовали Мбаппе не то колено, которое беспокоило Килиана. Форвард сыграл 3 матча с травмой (надрыв задней крестообразной связки), прежде чем в «Мадриде» заметили ошибку. Бывший диетолог «Реала» Ициар Гонсалес подлила масла в огонь: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT».
6. Финал Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменили из-за отсутствия снега. Россиянин Эдуард Латыпов победил в общем зачете, белорус Антон Смольский – 2-й, россиянин Кирилл Бажин – 3-й. У женщин в тройке одни россиянки – Кристина Резцова, Наталия Шевченко, Виктория Сливко.
7. НБА. 42 очка Митчелла помогли «Кливленду» победить «Орландо», 23+17+17 от Йокича принесли «Денверу» победу над «Финиксом» и другие результаты.
8. World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики санкции, связанные с допингом, которые действовали с 2015 года. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил: «Все дела, связанные с допингом, прекращены. Лед тронулся, основу для атаки на российский спорт мы убираем».
9. Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год, он выиграл 14 трофеев с москвичами и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России. А вот бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис», клуб идет 15-м в чемпионате.
10. На теннисном турнире в Майами Янник Синнер, Александр Зверев и Артур Фис вышли в 1/4 финала, Фриц, Корда выбыли.
У женщин в полуфинал вышли Коко Гауфф и Каролина Мухова.
11. «Атлетико» объявил, что нападающий Антуан Гризманн, лучший бомбардир в истории клуба, перейдет в «Орландо Сити» из МЛС летом. 35-летний чемпион мира заявил: «Нелегко выразить мои чувства словами, этот клуб – мой дом. Я буду здесь еще несколько месяцев и хочу, чтобы каждая минута была посвящена этой эмблеме».
12. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд купил самую дорогую книгу в Норвегии, изданную в 1594 году, за 1,3 млн крон и подарил ее родному муниципалитету, она будет доступна для читателей в библиотеке. Футболист заявил: «Не фанат чтения, но хочу, чтобы она всегда лежала открытой, и можно было читать о тех, кто родом из моих мест».
13. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в случае избрания главой будущей объединенной федерации лыжных гонок и сноуборда будет занимать должность председателя организации, Елена Вяльбе станет его заместителем. Должность президента федерации перестанет существовать.
14. Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ведет переговоры о назначении в казахстанский «Актобе», самарцы могут получить компенсацию в 4,4 млн рублей. Он сам заявил: «Я никуда не сбегал. Веду разговор о назначении на лето – у меня есть обязательства перед «Крыльями». Завтра вопрос так или иначе решится, думаю».
15. Главный тренер «Санкт-Паули» U19 Кристиан Добрик совершил каминг-аут.
Цитаты дня:
Гаджиев о пощечине Уткину: «Не тот человек, с кем перед смертью обязательно мириться. Назвал меня фуфлометом, я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный, я бы с ноги пробил»
Губерниев не считает Овечкина самым великим российским спортсменом: «Почему не Немов, Исинбаева, Большунов? Кто из них более великий? Как понять? Но он один из величайших»
Хампи Конеру: «Нельзя играть в шахматы в окружении военных кораблей, которые охраняют Кипр. Ливан и Израиль совсем рядом с островом»
Алина Загитова: «Государственный экзамен сдан на отлично – еще один важный этап позади»
«Всегда я. Это безумие». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»
Джолион Палмер: «Ферстаппен будет искать способ попасть в «Мерседес»
Пусть Камил Гаджиев развивает свою версию. Он взял и убил такую огромную лигу. Вот тебе и Камил Гаджиев. Что он сделал? Он убил версию – и пацанам негде драться. Разобрали их кто куда за три копейки, они разбежались. Всё. Умерла версия, нет её.
Он никто и звать его никак. Был раньше на бюджете у спонсоров, воровал у них деньги и проводил турниры. Кто у него из бойцов? Исмаилов и Минеев. Больше никого и нет там, больше никого и не знаю. У него умерла лига, умерла версия, умер Камил Гаджиев». "
Что-то я не помню, чтобы Камилка "пробил с ноги" Александру Емельяненко
Ах да.. Это же из-за того, что Гаджиев - фуфломет
Если гонорары добившихся выдающихся результатов спортсменов ещё можно оправдать, то в футболе этого нет.
Воистину страна дураков, деньги вкладываются хз во что.