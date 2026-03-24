Адиев про «Актобе»: «Я никуда не сбегал. Веду разговор о назначении на лето – у меня есть обязательства перед «Крыльями». Завтра вопрос так или иначе решится, думаю»

Адиев подтвердил, что ведет переговоры с «Актобе».

Главный тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев в интервью инсайдеру Ивану Карпову подтвердил информацию о переговорах с «Актобе».

Ранее сообщалось , что Адиев и «Актобе » обсуждают подписание контракта до 30 июля с возможностью продления. Казахстанский клуб готов выплатить «Крыльям Советов» компенсацию за переход Адиева в размере 4,4 миллиона рублей.

«Я никуда не сбегал! Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они, как ты правильно написал, хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас. Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и их председателем совета директоров Яковлевым, который в меня поверил.

Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето. Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом, только если Дмитрий Николаевич меня отпустит», – сказал Адиев.