Адиев про «Актобе»: «Я никуда не сбегал. Веду разговор о назначении на лето – у меня есть обязательства перед «Крыльями». Завтра вопрос так или иначе решится, думаю»
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью инсайдеру Ивану Карпову подтвердил информацию о переговорах с «Актобе».
Ранее сообщалось, что Адиев и «Актобе» обсуждают подписание контракта до 30 июля с возможностью продления. Казахстанский клуб готов выплатить «Крыльям Советов» компенсацию за переход Адиева в размере 4,4 миллиона рублей.
«Я никуда не сбегал! Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они, как ты правильно написал, хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас. Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и их председателем совета директоров Яковлевым, который в меня поверил.
Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето. Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом, только если Дмитрий Николаевич меня отпустит», – сказал Адиев.
Это даже радость для них будет что он уйдёт
Перед важными матчами во всеуслышание говорить, что уйдёт вне зависимости от результата, по сути. Отвратительно, теперь и мораль в команде упадёт и сравняется с нулевой тактикой.
И говорит о текущем деле как "обязательстве перед клубом и руководством"))
Норм вообще