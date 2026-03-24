  • Адиев про «Актобе»: «Я никуда не сбегал. Веду разговор о назначении на лето – у меня есть обязательства перед «Крыльями». Завтра вопрос так или иначе решится, думаю»
Адиев подтвердил, что ведет переговоры с «Актобе».

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев в интервью инсайдеру Ивану Карпову подтвердил информацию о переговорах с «Актобе».

Ранее сообщалось, что Адиев и «Актобе» обсуждают подписание контракта до 30 июля с возможностью продления. Казахстанский клуб готов выплатить «Крыльям Советов» компенсацию за переход Адиева в размере 4,4 миллиона рублей. 

«Я никуда не сбегал! Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они, как ты правильно написал, хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас. Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и их председателем совета директоров Яковлевым, который в меня поверил.

Пока непонятно, чем закончится эта история, но лично я веду разговор о назначении на лето. Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом, только если Дмитрий Николаевич меня отпустит», – сказал Адиев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoМагомед Адиев
logoАктобе
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Казахстан
logoSports – Казахстан
Иван Карпов
возможные трансферы
отставки
Не перед игроками,не перед болельщиками,а перед яковлевым обязательства...вот один яковлев и будет горевать.
Ответ Александр Челаев
Саша волгин горюет!
Ответ Александр Челаев
Да я думаю он и игрокам, и болельщикам тем более надоел

Это даже радость для них будет что он уйдёт
Его натура такая. Очень мутный тренер, хотя как тренер полный ноль. Провалился в Самаре
Как бы я не относился к Адиеву как к тренеру, но тут и человеческие качества на дне.
Перед важными матчами во всеуслышание говорить, что уйдёт вне зависимости от результата, по сути. Отвратительно, теперь и мораль в команде упадёт и сравняется с нулевой тактикой.
Ответ green-white-blue
Команда в зоне вылета, а он на лето контракт подписывает с другими
И говорит о текущем деле как "обязательстве перед клубом и руководством"))
Норм вообще
Ответ green-white-blue
Ну его все ровно уволят,может уже сказали,собирай чемоданы,а тут хоть денег крылья получат
Пассажир и пассажиром будет в любом клубе
Радоваться надо, что нулячий тренер самоликвидируется, только бы замена была реально достойная для команды!
А обязательно для этого аж в Казахстан сразу лететь ? Тренировки проводить не надо ?
А если бы сейчас убежал, Крылья может и перестали бы деградировать))
Алиев! я тебя сейчас в эту минуту отпускаю! и могу дать пинка под зад для скорости!!!
Вся Самара ждёт, чтобы Адиев свалил. Никто горевать не будет. Крылья уже давно такой бездарной и беззубой игры не показывали, как сейчас. Ненависть болельщиков к нему и к нынешнему руководству просто зашкаливает.
Еще и компенсацию готовы заплатить!) надеюсь руководство Крыльев примет правильное решение + заработает!
