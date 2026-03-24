«Реал» обследовал не то колено Мбаппе, подтвердил испанский журналист Диас. Ранее об этом говорил француз Риоло

В Испании подтвердили, что «Реал» обследовал не то колено Мбаппе.

«Реал» допустил серьезную ошибку при лечении Килиана Мбаппе . Напомним, у французского нападающего возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря. Он пропустил ряд игр в январе и феврале. Вчера Мбаппе объявил , что полностью восстановился. Ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено . Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего». Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого.