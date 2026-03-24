«Реал» обследовал не то колено Мбаппе, подтвердил испанский журналист Диас. Ранее об этом говорил француз Риоло
В Испании подтвердили, что «Реал» обследовал не то колено Мбаппе.
«Реал» допустил серьезную ошибку при лечении Килиана Мбаппе.
Напомним, у французского нападающего возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря. Он пропустил ряд игр в январе и феврале. Вчера Мбаппе объявил, что полностью восстановился.
Ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего».
Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого.
Кто выиграет ЛЧ?49967 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тот на него долго смотрит и отвечает: "Какие нафиг лёгкие, у неё нога сломана!"
Человек-рентген: "А ну надо ж! А я думал, лёгкие. Завозите обратно!"