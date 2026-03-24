  • «Реал» обследовал не то колено Мбаппе, подтвердил испанский журналист Диас. Ранее об этом говорил француз Риоло
В Испании подтвердили, что «Реал» обследовал не то колено Мбаппе.

«Реал» допустил серьезную ошибку при лечении Килиана Мбаппе

Напомним, у французского нападающего возникли проблемы с коленом после матча с «Сельтой» 7 декабря. Он пропустил ряд игр в январе и феврале. Вчера Мбаппе объявил, что полностью восстановился.

Ранее французский журналист Даниэль Риоло заявил: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего».

Испанский журналист COPE Мигель Анхель Диас подтвердил, что медики мадридского клуба обследовали правое колено форварда вместо левого. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoтравмы
logoКилиан Мбаппе
Даниэль Риоло
logoСборная Франции по футболу
Ахахха. Хоть не ампутировали
А то бы попал в ГазМяс. На замену Абелардо, тот тоже быстроногий был😼
А Мбаппе не различает правую и левую ноги? Или он под наркозом был во время обследования.
Ты считаешь, что ему колено обследовали при помощи молотка, а не впихнули его полностью в аппарат и сделали снимок определенной ноги?
Обследование мануально должны проводить обязательно и игрок подсказал бы, что врачи ошиблись. Так что басни все это
Как в очень страшном кино 4, когда персонаж отрезал ногу, чтобы отсвободиться от кандалов, но отрезал не ту :)
тоже про это вспомнил, не та нога!
Эти медики случайно раньше в Ставропольском военкомате не работали?
Скоро выяснится, что колено болело вообще не у Мбаппе, а у Вини. Просто врачи перепутали.
К медштабу давно вопросы были уже
Сюр какой-то.
Ахах! Как-то на Васильевском острове был в больничке по делам, работаю в приёмном покое, по скорой привозят бабушку и везут на рентген. Минут через 15 выкатывают, с ней выходит рентгенолог со снимком, и говорит её лечащему: "Во, лёгкие у бабушки чистейшие, мне б такие! Всё отлично!"
Тот на него долго смотрит и отвечает: "Какие нафиг лёгкие, у неё нога сломана!"
Человек-рентген: "А ну надо ж! А я думал, лёгкие. Завозите обратно!"
А сам Мбаппе - болванчик без мозгов? Он разве не видел, что ему обследуют не больное колено?
Да больше похоже на очередную бредовую "утку":)) Нынешние журналисты мало, чем отличаются от базарных бабок.
А что Мбаппе глухонемой или не пойму. Что не смог сказать какая колено болит 🤨🤨🤨
