Генич о конфликте Челестини и Мойзеса: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил»

Генич о конфликте Челестини и Мойзеса: тренер начал выговаривать ему за красную.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как и произошел конфликт между главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом после матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России.

Ранее защитник Мойзес был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на субботний матч с «Динамо» Махачкала (3:1).

«Зашел Челестини и начал выговаривать Мойзесу за красную карточку. Рейсу не знаю, но Мойзесу как одному из лидеров, одному из столпов, предъявил. И по делу.

На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии». Но это опять-таки… Как и что донеслось», – сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».