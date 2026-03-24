Генич о конфликте Челестини и Мойзеса: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как и произошел конфликт между главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом после матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России.
Ранее защитник Мойзес был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на субботний матч с «Динамо» Махачкала (3:1).
«Зашел Челестини и начал выговаривать Мойзесу за красную карточку. Рейсу не знаю, но Мойзесу как одному из лидеров, одному из столпов, предъявил. И по делу.
На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии». Но это опять-таки… Как и что донеслось», – сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
А тут не получается да Костя?)
Эту информацию сообщил Панков на эфире в ТГ-канале
Масштаб, конечно, разный, но все таки это не его инсайдерская информация
А ты?
Попой нюхаешь цветы!
Вечно ковыряется в грязном белье , как и его подружка Журавель 🤮
Причем ничего конкретного не сказал , а просто накинул на вентилятор 🤡