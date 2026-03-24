  Генич о конфликте Челестини и Мойзеса: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил»
Генич о конфликте Челестини и Мойзеса: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, как и произошел конфликт между главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом после матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России.

Ранее защитник Мойзес был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на субботний матч с «Динамо» Махачкала (3:1).

«Зашел Челестини и начал выговаривать Мойзесу за красную карточку. Рейсу не знаю, но Мойзесу как одному из лидеров, одному из столпов, предъявил. И по делу.

На что Мойзес тоже в очень эмоциональной форме ему сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии». Но это опять-таки… Как и что донеслось», – сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Коммент.Шоу»
Генич в это время стоял и свечку держал?
Ответ Ебздрогыч
Генич в это время стоял и свечку держал?
Этот перец за такое мнение в соц сетях своих всех банит.
А тут не получается да Костя?)
Ответ Ебздрогыч
Генич в это время стоял и свечку держал?
Генич держал диктофон, но забыл вставить в него кассету.
Генич свечку держал? Недокомментатор уже во все щели лезет
Ответ Дядя ТУРА
Генич свечку держал? Недокомментатор уже во все щели лезет
Нет, там всем стёрли память, кто был в этой раздевалке и никто ему не мог об этом рассказать. Он сам придумал
Ответ Антоша
Нет, там всем стёрли память, кто был в этой раздевалке и никто ему не мог об этом рассказать. Он сам придумал
И после истории с Глебовым, рассказали естественно сразу Геничу
Жизнь Генича ничему не учит. Скоро опять будет банить и обижаться на всех
Ответ Aleksey Yashin
Жизнь Генича ничему не учит. Скоро опять будет банить и обижаться на всех
Ну об этом не Генич первый заявил
Эту информацию сообщил Панков на эфире в ТГ-канале
Масштаб, конечно, разный, но все таки это не его инсайдерская информация
Как бабка сплетничает, не его это дело что там внутри в раздевалке, игрока уже наказали, надеюсь скоро вернется - нет там ничего ужасного, все хотят выигрывать, иногда эмоции перевешивают
зашла Канделаки и начала выговаривать Геничу. На что Генич в эмоциональной форме ей ответил "Ты на себя посмотри, как ты нас подготовила"
Генич собирает грязь
Геничу бы за своей ж###й следить.

Вечно ковыряется в грязном белье , как и его подружка Журавель 🤮

Причем ничего конкретного не сказал , а просто накинул на вентилятор 🤡
Генич, давай жги, кто убил Кеннеди?
Тренеру виднее , тут лучше просто делать его указания и не прыгать выше головы
Брейдо о ЦСКА: «Обсуждаются абсолютные вымыслы – конфликт Челестини с Лукиным или Алвесом, нюансы по ситуации с Мойзесом. Все пытаются найти причины неудачной серии»
вчера, 20:36
Талалаев о бане на 4 матча: «Провокация была со стороны футболиста ЦСКА. Затяжки происходят в каждом втором матче – и никто никого не бьет, не толкает, не прыгает по техзонам»
вчера, 16:21
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
вчера, 14:25
Андрей Аршавин: «Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Армейцы с бразильцем и без — разные команды»
вчера, 06:21
Дивеев о конфликте в ЦСКА: «Мойзес не может кого-то оскорбить, послать – в шуточной форме, возможно. Не знаю, что было у них с Челестини»
22 марта, 17:36
Ярошик про Вагнера Лава: «Лучший игрок российского футбола за последние 30 лет, он был маленьким Дрогба. Надо поставить памятник и ему, и тому, кто его привел в ЦСКА»
5 минут назад
Джулиано Симеоне: «За «Реал» я бы никогда не стал играть. Это невозможно, я скажу Пересу «нет»
16 минут назад
Мостовой о возможной встрече с Абаскалем: «Зачем это мне? Кто он такой? Он знает, кто такой Мостовой – это был один из лучших футболистов в России и Европе»
18 минут назад
Ланг о травме в игре с «Ливерпулем»: «Я отрезал себе часть пальца, ее пришили. Сейчас все хорошо, но мне трудно играть в PlayStation и ходить в туалет»
29 минут назад
Адиев про «Актобе»: «Я никуда не сбегал. Веду разговор о назначении на лето – у меня есть обязательства перед «Крыльями». Завтра вопрос так или иначе решится, думаю»
32 минуты назад
Аршавин о Вагнере Лаве: «Лучший форвард, которого я видел в РПЛ. Какие пули ему Игнашевич давал в колено – кажется, принять невозможно, но мяч к нему прилипал»
35 минут назад
«Реал» обследовал не то колено Мбаппе, подтвердил испанский журналист Диас. Ранее об этом говорил француз Риоло
44 минуты назад
«Челси» не уволит Росеньора, даже если не выйдет в ЛЧ. Клуб оценит работу тренера не раньше лета 2027-го (The Telegraph)
58 минут назад
Орлов о Лусиано: «Он погиб в «Зените» – из-за того, что на скамейке просидел, за ЦСКА выходит никакой. От них с Бариновым никакой пользы, при всем уважении»
сегодня, 15:13
Адиев ведет переговоры о назначении в «Актобе». «Крылья» могут получить компенсацию в 4,4 млн рублей за уход тренера (Иван Карпов)
сегодня, 14:56
Оуэн о Шешко: «Для «МЮ» он не является долгосрочным решением – не тот форвард, на которого стоит возлагать все надежды в борьбе за титул. Беньямин усилил команду, но впереди еще долгий путь»
17 минут назад
Маскерано о Месси: «Без него «Интер Майами» не сможет достичь поставленных целей. Чем дольше мы можем рассчитывать на Лео, тем лучше»
48 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Считаю Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ. Думаю, даже сейчас он мог бы приносить огромную пользу любой команде»
сегодня, 15:00
Рюдигер о травме мениска: «Я отодвинул здоровье на второй план – ненавижу подводить команду. В прошлом сезоне играл и тренировался только на обезболивающих – после операции понял, что больше так не могу»
сегодня, 14:51
Полиция Чехии начала расследование по делу о ставках и договорных матчах. Футбольная ассоциация страны заявила о 47 подозреваемых, включая игроков, судей и клубы
сегодня, 14:39
«Сергеев, месяц футбола!» Карпин вручил футболку сборной России звезде «СашиТани» Гайдуляну
сегодня, 14:24Кино
Экс-арбитр Захаров о Вагнере Лаве: «Незабываемый момент – эпизод в дерби, когда на поле выбежала собака. Он не испугался, подошел и погладил – мне ничего не оставалось, как дать ей желтую»
сегодня, 14:03
11-летний Месси Юрьевич Жмырь присоединился к академии «Спартака»
сегодня, 13:58
Перед матчем России и Никарагуа выступит певица Miravi с песней «Калинка». Игры посвящены Году единства народов РФ
сегодня, 13:29
Агент Лава: «Вагнер был бы счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию»
сегодня, 13:14
