Маскерано о Месси: «Без него «Интер Майами» не сможет достичь поставленных целей. Чем дольше мы можем рассчитывать на Лео, тем лучше»
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано заявил, что без Лионеля Месси команда не сможет выполнить поставленные задачи.
В воскресенье «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Сити» (3:2) в матче регулярного чемпионата МЛС. Месси забил прямым ударом со штрафного – этот гол стал 901-м в карьере аргентинца.
«Очевидно, без него мы не сможем достичь поставленных перед нами целей.
В ближайшие пару месяцев у нас будет не так много матчей в середине недели. Их будет всего два или три, в остальное время будем проводить по одной игре в неделю. Чем дольше мы сможем рассчитывать на Лео, тем лучше», – сказал Маскерано.
Кто выиграет ЛЧ?51370 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
