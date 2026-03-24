Маскерано о Месси: «Без него «Интер Майами» не сможет достичь поставленных целей. Чем дольше мы можем рассчитывать на Лео, тем лучше»

Маскерано: без Месси мы не сможем достичь своих целей.

Главный тренер «Интер Майами » Хавьер Маскерано заявил, что без Лионеля Месси команда не сможет выполнить поставленные задачи.

В воскресенье «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Сити» (3:2) в матче регулярного чемпионата МЛС. Месси забил прямым ударом со штрафного – этот гол стал 901-м в карьере аргентинца.

«Очевидно, без него мы не сможем достичь поставленных перед нами целей.

В ближайшие пару месяцев у нас будет не так много матчей в середине недели. Их будет всего два или три, в остальное время будем проводить по одной игре в неделю. Чем дольше мы сможем рассчитывать на Лео, тем лучше», – сказал Маскерано.