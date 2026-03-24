Орлов о Лусиано: «Он погиб в «Зените» – из-за того, что на скамейке просидел, за ЦСКА выходит никакой. От них с Бариновым никакой пользы, при всем уважении»

Геннадий Орлов: Лусиано погиб в «Зените», мне его жалко.

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что проблемы Лусиано Гонду в ЦСКА связаны с недостатком игрового времени в «Зените».

Лусиано перешел в ЦСКА из «Зенита» зимой в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. В 5 матчах за армейцев аргентинец не отметился результативными действиями.

«Мне Лусиано жалко. Он погиб в «Зените»… Из-за того, что он просидел на скамейке запасных, он сейчас выходит за ЦСКА на поле никакой.

Он потерял ту собранность, которая у него была, когда он только пришел в «Зенит». Вы помните, какой он был аккуратный, боролся. А здесь новая команда, надо притереться.

От Баринова и Лусиано в ЦСКА никакой пользы. При всем уважении, они ребята неплохие, но...» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».