Орлов о Лусиано: «Он погиб в «Зените» – из-за того, что на скамейке просидел, за ЦСКА выходит никакой. От них с Бариновым никакой пользы, при всем уважении»
Геннадий Орлов: Лусиано погиб в «Зените», мне его жалко.
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что проблемы Лусиано Гонду в ЦСКА связаны с недостатком игрового времени в «Зените».
Лусиано перешел в ЦСКА из «Зенита» зимой в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. В 5 матчах за армейцев аргентинец не отметился результативными действиями.
«Мне Лусиано жалко. Он погиб в «Зените»… Из-за того, что он просидел на скамейке запасных, он сейчас выходит за ЦСКА на поле никакой.
Он потерял ту собранность, которая у него была, когда он только пришел в «Зенит». Вы помните, какой он был аккуратный, боролся. А здесь новая команда, надо притереться.
От Баринова и Лусиано в ЦСКА никакой пользы. При всем уважении, они ребята неплохие, но...» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Под конец, да, выпускать совсем перестал, но тренер все-таки не враг себе - ставить на игру нападающего, который не приносит результата, можно два-три матча, но не десять.
Сейчас вот Хиль бегает. Самородов и Агаларов есть.