  • Орлов о Лусиано: «Он погиб в «Зените» – из-за того, что на скамейке просидел, за ЦСКА выходит никакой. От них с Бариновым никакой пользы, при всем уважении»
Геннадий Орлов: Лусиано погиб в «Зените», мне его жалко.

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что проблемы Лусиано Гонду в ЦСКА связаны с недостатком игрового времени в «Зените».

Лусиано перешел в ЦСКА из «Зенита» зимой в рамках обмена на защитника Игоря Дивеева. В 5 матчах за армейцев аргентинец не отметился результативными действиями.

«Мне Лусиано жалко. Он погиб в «Зените»… Из-за того, что он просидел на скамейке запасных, он сейчас выходит за ЦСКА на поле никакой.

Он потерял ту собранность, которая у него была, когда он только пришел в «Зенит». Вы помните, какой он был аккуратный, боролся. А здесь новая команда, надо притереться.

От Баринова и Лусиано в ЦСКА никакой пользы. При всем уважении, они ребята неплохие, но...» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

С чего это он погиб? Для чего судить по пяти матчам. У вас Саша-плохиш сколько просидел на лавке? И ничего, живой.
Никто не даст столько времени игроку без паспорта
да, ведь у ЦСКА такой огромный выбор нападающих на замену Гонду, что вот буквально последний шанс для него
При всем уважении и к Лусиано, и к ГСО, кажется, тут перепутана причинно-следственная связь. Семак не так уж редко выпускал его на поле в осенней части сезона (в конце концов, он был на поле в 14 матчах чемпионата, в среднем по 20 минут за матч, и это не считая кубка), но было просто очевидно, что "не идет", причем никак.

Под конец, да, выпускать совсем перестал, но тренер все-таки не враг себе - ставить на игру нападающего, который не приносит результата, можно два-три матча, но не десять.
Иногда кажется, что Семак все таки враг себе
Да будет она, во всяком случае от Лусиано, вон как Соболев расцвёл, что значит доверие тренера...
У дельфина, весеннее обострение
Будет время на поле - со временем и результат будет. Хз чего так кипишуют по поводу Лусиано. Он уже показывал в Зените, что есть там задатки для крепкого форварда. Новая команда, особо много не играл. Адаптируется и пойдёт дело.
В РПЛ всегда есть опция купить какого-нибудь Воробьёва.
Сейчас вот Хиль бегает. Самородов и Агаларов есть.
Лусиано ещё разыграется. Вопрос лишь, успеет ли этот сезон зацепить.
Да ладно, вот Соболев нигде не погибнет, потому что талант
потому что оно не гибнет
По нырянию
Аллергия на сельдерей у него, видимо. Вот и зачах(
Гена прав. А Вы друзья, как не садитесь, всеж в футболисты, не годитесь
Погибнуть в зените - звучит довольно солидно.
Лусиано откровенно плохо только последнюю игру сыграл (ну и, конечно, с Краснодаром ответку, но там вообще об игре со стороны команды говорить не приходится). На сборах норм смотрелся. Потерял уверенность вместе с командой. Одно-два результативных действия могут все перевернуть. Это всё-таки не Гайч, игрок техничный, умный, но пока не идет.
