  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Челси» не уволит Росеньора, даже если не выйдет в ЛЧ. Клуб оценит работу тренера не раньше лета 2027-го (The Telegraph)
22

«Челси» не планирует увольнять Росеньора.

«Челси» не уволит главного тренера команды Лиэма Росеньора в ближайшее время. 

По информации The Telegraph, будущее 41-летнего специалиста не зависит от того, выйдет ли команда в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Лондонцы не планируют оценивать его работу раньше 2027 года и менять тренера в ближайшее время. Это может измениться только в том случае, если команда провалит последние недели сезона – но в «Челси» не думают, что это произойдет. 

Одной из ошибок Росеньора считается решение выпустить резервного вратаря Филипа Йоргенсена на первый матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5). Впрочем, в клубе считают, что тренер открыт для обратной связи и конструктивной критики, и уверены, что он сможет быстро учиться на ошибках. «Синие» придерживаются мнения, что справедливо судить о его работе можно будет только после 65-70 матчей. 

В «Челси» полагают, что главной причиной нестабильности команды в этой части сезона стала смена тренера в январе, хотя при Росеньоре лондонцы набирают больше очков в среднем за игру в АПЛ (1,7), чем при Энцо Мареске в первой части сезона (1,6).

В клубе считают ближайшее трансферное окно важным моментом для укрепления состава. Клуб хочет подписать как минимум одного защитника, полузащитника и нападающего и повысить «психологическую устойчивость команды». 

«Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков после 31 тура. 

Кто выиграет ЛЧ?49896 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoЛиэм Росеньор
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
отставки
возможные трансферы
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Значит скоро объявят о расторжении контракта
В Челси год за три идёт. Так что скоро уволят
Ответ Stan Smith_1116185248
В Челси год за три идёт. Так что скоро уволят
🤣
У Марески тоже было три года
Кто покусал Боули?
Ну а как еще, если выписывать контакты по 5+ лет. Придется терпеть
Там Тудор освобождается, чем не кандидат
"Это может измениться только в том случае, если команда провалит последние недели сезона – но в «Челси» не думают, что это произойдет."

Адский календарь, тренер поплыл, мораль на нуле, игроки не бегают. Да, действительно, никаких предпосылок. Дальновидность руководства как всегда на уровне.
Знаем, проходили))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
