«Челси» не уволит Росеньора, даже если не выйдет в ЛЧ. Клуб оценит работу тренера не раньше лета 2027-го (The Telegraph)

«Челси» не уволит главного тренера команды Лиэма Росеньора в ближайшее время.

По информации The Telegraph, будущее 41-летнего специалиста не зависит от того, выйдет ли команда в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Лондонцы не планируют оценивать его работу раньше 2027 года и менять тренера в ближайшее время. Это может измениться только в том случае, если команда провалит последние недели сезона – но в «Челси» не думают, что это произойдет.

Одной из ошибок Росеньора считается решение выпустить резервного вратаря Филипа Йоргенсена на первый матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5). Впрочем, в клубе считают, что тренер открыт для обратной связи и конструктивной критики, и уверены, что он сможет быстро учиться на ошибках. «Синие» придерживаются мнения, что справедливо судить о его работе можно будет только после 65-70 матчей.

В «Челси» полагают, что главной причиной нестабильности команды в этой части сезона стала смена тренера в январе, хотя при Росеньоре лондонцы набирают больше очков в среднем за игру в АПЛ (1,7), чем при Энцо Мареске в первой части сезона (1,6).

В клубе считают ближайшее трансферное окно важным моментом для укрепления состава. Клуб хочет подписать как минимум одного защитника, полузащитника и нападающего и повысить «психологическую устойчивость команды».

«Челси » занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков после 31 тура.