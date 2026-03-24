Дмитрий Губерниев: «Считаю Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ. Думаю, даже сейчас он мог бы приносить огромную пользу любой команде»

Вагнер Лав – лучший легионер в истории РПЛ.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава лучшим легионером в истории чемпионата России.

Во вторник 41-летний бразилец объявил о завершении карьеры.

«Вагнер – настоящая звезда нашего футбола, обладатель Кубка УЕФА. Он стал творцом одной из главных побед в истории российского футбола. Вагнер Лав оставил огромный вклад в истории ЦСКА и российского чемпионата в целом.

Думаю, даже сейчас, он бы не потерялся в нашем футболе и мог бы приносить огромную пользу любой команде. Вообще, считаю Вагнера лучшим легионером в истории российской лиги. Его вклад сложно переоценить или недооценить», – сказал Губерниев.

