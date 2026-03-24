  • Дмитрий Губерниев: «Считаю Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ. Думаю, даже сейчас он мог бы приносить огромную пользу любой команде»
Дмитрий Губерниев: «Считаю Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ. Думаю, даже сейчас он мог бы приносить огромную пользу любой команде»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава лучшим легионером в истории чемпионата России.

Во вторник 41-летний бразилец объявил о завершении карьеры.

«Вагнер – настоящая звезда нашего футбола, обладатель Кубка УЕФА. Он стал творцом одной из главных побед в истории российского футбола. Вагнер Лав оставил огромный вклад в истории ЦСКА и российского чемпионата в целом.

Думаю, даже сейчас, он бы не потерялся в нашем футболе и мог бы приносить огромную пользу любой команде. Вообще, считаю Вагнера лучшим легионером в истории российской лиги. Его вклад сложно переоценить или недооценить», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
С утра думаю, на что бы мне наплевать, и тут подоспело мнение "бывшего гребца".
Дима, не нужно переоценивать значимость своего мнение. Считаешь и считай. Зачем кричать? Просто записывай себе в блокнотик и никому не говори. И поверь, никто от этого страдать не будет. Ты не лидер мнений. Просто прими как факт.
p s. к оценке Вагнера это отношения не имеет. Всем и без Губерниева понятно, что он очень заметный футболист.
Ответ agentkuper
А думаете, что от Вашей оценки мнения Губера, он как пересмотрит свой подход?
Вагнер просил передать Губошлёпу, что он его помнит. Тот как- то выбежал на поле, начал гавкать, метить территорию, пока его не вывели
Последне время смотрю губер, всё время к чьему ни будь мнению прилипает. Своего по ходу нет.
И тут со свечкой к нам «темным», продралось светило российского спорта, как всегда со своими, уже известными, «открытиями».
