Дмитрий Губерниев: «Считаю Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ. Думаю, даже сейчас он мог бы приносить огромную пользу любой команде»
Комментатор Дмитрий Губерниев назвал экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава лучшим легионером в истории чемпионата России.
Во вторник 41-летний бразилец объявил о завершении карьеры.
«Вагнер – настоящая звезда нашего футбола, обладатель Кубка УЕФА. Он стал творцом одной из главных побед в истории российского футбола. Вагнер Лав оставил огромный вклад в истории ЦСКА и российского чемпионата в целом.
Думаю, даже сейчас, он бы не потерялся в нашем футболе и мог бы приносить огромную пользу любой команде. Вообще, считаю Вагнера лучшим легионером в истории российской лиги. Его вклад сложно переоценить или недооценить», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
p s. к оценке Вагнера это отношения не имеет. Всем и без Губерниева понятно, что он очень заметный футболист.