Адиев ведет переговоры о назначении в «Актобе». «Крылья» могут получить компенсацию в 4,4 млн рублей за уход тренера (Иван Карпов)
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев может покинуть клуб.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сейчас 48-летний специалист находится в Астане и ведет переговоры о возможном назначении в «Актобе».
Стороны обсуждают подписание контракта до 30 июля, тренеру поставят задачу занять одно из двух первых мест в чемпионате Казахстана к этому моменту. Если она будет выполнена, соглашение с Адиевым будет продлено на год.
«Актобе» планирует выплатить «Крыльям Советов» компенсацию за переход Адиева в размере двух его окладов в российском клубе – 4,4 миллиона рублей.
«Мы не комментируем слухи», – отреагировали на эту информацию в «Крыльях Советов».
Самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко после 22 туров. «Актобе» идет десятым в турнирной таблице чемпионата Казахстана после первых трех туров с тремя очками.
Кста это единственная возможность не только спастись от его автобусного футбола, но получить за это деньги
- Моя школа!