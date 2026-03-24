Адиев ведет переговоры о назначении в «Актобе». «Крылья» могут получить компенсацию в 4,4 млн рублей за уход тренера (Иван Карпов)

Магомед Адиев может перейти из «Крыльев Советов» в «Актобе».

Главный тренер «Крыльев Советов » Магомед Адиев может покинуть клуб.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сейчас 48-летний специалист находится в Астане и ведет переговоры о возможном назначении в «Актобе ».

Стороны обсуждают подписание контракта до 30 июля, тренеру поставят задачу занять одно из двух первых мест в чемпионате Казахстана к этому моменту. Если она будет выполнена, соглашение с Адиевым будет продлено на год.

«Актобе» планирует выплатить «Крыльям Советов» компенсацию за переход Адиева в размере двух его окладов в российском клубе – 4,4 миллиона рублей.

«Мы не комментируем слухи», – отреагировали на эту информацию в «Крыльях Советов».

Самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 21 очко после 22 туров. «Актобе» идет десятым в турнирной таблице чемпионата Казахстана после первых трех туров с тремя очками.