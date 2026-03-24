Адиев ведет переговоры о назначении в «Актобе». «Крылья» могут получить компенсацию в 4,4 млн рублей за уход тренера (Иван Карпов)

Магомед Адиев может перейти из «Крыльев Советов» в «Актобе».

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев может покинуть клуб.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сейчас 48-летний специалист находится в Астане и ведет переговоры о возможном назначении в «Актобе».

Стороны обсуждают подписание контракта до 30 июля, тренеру поставят задачу занять одно из двух первых мест в чемпионате Казахстана к этому моменту. Если она будет выполнена, соглашение с Адиевым будет продлено на год. 

«Актобе» планирует выплатить «Крыльям Советов» компенсацию за переход Адиева в размере двух его окладов в российском клубе – 4,4 миллиона рублей. 

«Мы не комментируем слухи», – отреагировали на эту информацию в «Крыльях Советов». 

Самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко после 22 туров. «Актобе» идет десятым в турнирной таблице чемпионата Казахстана после первых трех туров с тремя очками. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoКрылья Советов
logoвысшая лига Казахстан
logoпремьер-лига Россия
logoМагомед Адиев
logoАктобе
logoSports – Казахстан
Возможно"крыльям" будет даже лучше.
Ответ Кот_Вопрос
Почему возможно)
Как то некрасиво бросать команду в конце чемпионата, в условиях отсутствия финансов в момент когда твоя команда борется за выживание.
Ответ wxvnpc5psr
Красиво красиво. Скатертью дорога
Ответ wxvnpc5psr
если работодатель перестал зарплату платить, то уйти-лучшее решение.
Хаха, норм сбежал
Ответ KiNG_K
🦇🦇🦇

Кста это единственная возможность не только спастись от его автобусного футбола, но получить за это деньги
Крыльям уже ни Адиев, ни Биг Сэм не помогут
Что же скажут отечественные специалисты про такой кидок от отечественного тренера?
Ответ Aleksey Yashin
Талалаев:
- Моя школа!
Ответ Фут.Боль
Талалаев напомню пришел в вылетевшие Химки походу сезона и вывел их за сезон в РПЛ с первого места
настолько хочет Нани тренировать?
Я бы согласился даже на доплату от Крыльев. Этот тренерский гений игры в защите слишком хорош для нас
Ответ green-white-blue
Превзошел волжскую защепку)
Усиление для Крыльев. Даже после такого поступка будут звать в коммент шоу, чтобы он полтора часа сидел в углу и мычал
Все довольны, Крылья при деньгах и новый тренер может спасёт, Актобе с Магомедом ему не привыкать
Отличный вариант, самый убогий тренер уходит , ура ура 🎉
