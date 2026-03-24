Рюдигер о травме мениска: «Я отодвинул здоровье на второй план – ненавижу подводить команду. В прошлом сезоне играл и тренировался только на обезболивающих – после операции понял, что больше так не могу»

Антонио Рюдигер: я отодвинул здоровье на второй план, чтобы посвятить себя «Реалу».

Защитник «Реала » и сборной Германии Антонио Рюдигер рассказал, почему играл на обезболивающих препаратах весь прошлый сезон.

В апреле 2025-го Рюдигер перенес операцию в связи с частичным разрывом наружного мениска левого колена. Сообщалось , что немец принимал обезболивающие в течение 8 месяцев до этого.

– С августа-сентября 2024 года проблемы возникали практически все время. Сейчас я наконец-то снова могу играть полноценные матчи без какого-либо физического дискомфорта. В прошлом сезоне я мог играть и даже тренироваться, только принимая обезболивающие средства. В январе мне снова стало хуже, и я понял: нужно остановиться, особенно учитывая, что летом предстоит играть на чемпионате мира. Но сейчас я восстановился на 100%.

– Вы долго прожили с дискомфортом. Чувствуете ли вы, что перешли черту?

– Я отодвинул свое здоровье на второй план и хотел на 100% посвятить себя «Реалу», потому что больше всего на свете ненавижу подводить товарищей по команде. Сделал бы я это снова? Возможно! Тем не менее, после операции в 2025 году я четко осознал, что действительно больше не могу так жить, – сказал Рюдигер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.