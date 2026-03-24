Мостовой о возможном возвращении Абаскаля в РПЛ: «Я буду удивлен и возмущен. Не превращайте российский футбол в цирк. Есть много заслуженных наших футбольных людей»
Александр Мостовой: буду удивлен и возмущен, если Абаскаля снова возьмут в РПЛ.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном возвращении Гильермо Абаскаля в Мир РПЛ.
Сегодня испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Атлетико Сан-Луис».
«Если Абаскаля снова возьмут в РПЛ, я буду удивлен и возмущен. Не надо смешить футбол. Прекращайте! Есть много заслуженных наших футбольных людей. Не превращайте российский футбол в цирк. Хватит уже», – сказал Мостовой.
С июня 2022 года по апрель 2024-го Абаскаль возглавлял «Спартак».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Тренеры, которые не играли в футбол на высоком уровне, но добились больших успехов в тренерской карьере:
Жозе Моуринью (Португалия) – играл только на любительском уровне, а стал одним из самых титулованных тренеров мира: Лига чемпионов с «Порту» и «Интером», чемпионства с «Челси», «Реалом» и «Ромой».
Арсен Венгер (Франция) – без профессиональной карьеры; внедрил инновации в «Арсенале» и сделал клуб образцом современного футбола.
Томас Тухель (Германия) – низшие лиги как игрок, а как тренер выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и сделал «ПСЖ» сильной командой.
Юрген Клопп (Германия) – игрок низших лиг; привёл «Ливерпуль» к АПЛ, Лиге чемпионов и Кубку Германии, прославился харизмой и прессингом.
Ральф Рангник (Германия) – никогда не играл профессионально; создатель знаменитой «немецкой модели» прессинга и реформатор нескольких клубов.
Люсьен Фавр (Швейцария) – любительский уровень; известен тактикой и работой в «Боруссии» (Дортмунд) и «Ницце».
Андре Виллаш-Боаш (Португалия) – только любительский футбол; тренировал «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и «Марсель».
Гас Хиддинк (Нидерланды) – любитель; прославился тренерской работой со сборными Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и России.
Дэвид Вагнер (Германия/США) – низшие лиги; поднял «Хаддерсфилд» в АПЛ и показал современный немецкий прессинг в Англии.
Клаудио Раньери (Италия) – без выдающейся карьеры игрока; сенсационно привёл «Лестер» к чемпионству АПЛ 2016.
Маурицио Сарри (Италия) – не играл профессионально; известен «Сарри-болом» в «Наполи», «Челси» и «Ювентусе».
Эрик тен Хаг (Нидерланды) – играл на любительском уровне, прославился с «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед».
Вальтер Маццари (Италия) – минимальная игровая карьера; известен тактикой и работой с «Наполи» и «Интером».
Марко Силва (Португалия) – низшие лиги; тренировал английские клубы АПЛ.
Про Абаскаля правду-матку рубить снова он стал.
«Не футбольный человек» — вердикт прозвучал,
Вот о чем комментатор на спортсе скучал.
И с гневом молвил государь:
«Не дай-то Бог, чтоб вновь вошёл
В Спартак сей жулик Абаскаль!»
И в чеканке был я самый первый.
Вижу, как качают спартаковскую лодку:
"Почему не я? Почему Гильермо?"
- А что это за фейерверк?
- Рвёт пу... у Мостового
Мостовой например
Тренер там и вовсе школьный учитель... Говорил, что футболисты играют?)