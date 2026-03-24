Мостовой о возможном возвращении Абаскаля в РПЛ: «Я буду удивлен и возмущен. Не превращайте российский футбол в цирк. Есть много заслуженных наших футбольных людей»

Александр Мостовой: буду удивлен и возмущен, если Абаскаля снова возьмут в РПЛ.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном возвращении Гильермо Абаскаля в Мир РПЛ.

Сегодня испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Атлетико Сан-Луис ».

«Если Абаскаля снова возьмут в РПЛ , я буду удивлен и возмущен. Не надо смешить футбол. Прекращайте! Есть много заслуженных наших футбольных людей. Не превращайте российский футбол в цирк. Хватит уже», – сказал Мостовой.

С июня 2022 года по апрель 2024-го Абаскаль возглавлял «Спартак ».