  • Мостовой о возможном возвращении Абаскаля в РПЛ: «Я буду удивлен и возмущен. Не превращайте российский футбол в цирк. Есть много заслуженных наших футбольных людей»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном возвращении Гильермо Абаскаля в Мир РПЛ.

Сегодня испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Атлетико Сан-Луис». 

«Если Абаскаля снова возьмут в РПЛ, я буду удивлен и возмущен. Не надо смешить футбол. Прекращайте! Есть много заслуженных наших футбольных людей. Не превращайте российский футбол в цирк. Хватит уже», – сказал Мостовой. 

С июня 2022 года по апрель 2024-го Абаскаль возглавлял «Спартак». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Антирейтинг Александра Мостового ⚽️🔥
Тренеры, которые не играли в футбол на высоком уровне, но добились больших успехов в тренерской карьере:
Жозе Моуринью (Португалия) – играл только на любительском уровне, а стал одним из самых титулованных тренеров мира: Лига чемпионов с «Порту» и «Интером», чемпионства с «Челси», «Реалом» и «Ромой».
Арсен Венгер (Франция) – без профессиональной карьеры; внедрил инновации в «Арсенале» и сделал клуб образцом современного футбола.
Томас Тухель (Германия) – низшие лиги как игрок, а как тренер выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и сделал «ПСЖ» сильной командой.
Юрген Клопп (Германия) – игрок низших лиг; привёл «Ливерпуль» к АПЛ, Лиге чемпионов и Кубку Германии, прославился харизмой и прессингом.
Ральф Рангник (Германия) – никогда не играл профессионально; создатель знаменитой «немецкой модели» прессинга и реформатор нескольких клубов.
Люсьен Фавр (Швейцария) – любительский уровень; известен тактикой и работой в «Боруссии» (Дортмунд) и «Ницце».
Андре Виллаш-Боаш (Португалия) – только любительский футбол; тренировал «Порту», «Челси», «Тоттенхэм» и «Марсель».
Гас Хиддинк (Нидерланды) – любитель; прославился тренерской работой со сборными Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и России.
Дэвид Вагнер (Германия/США) – низшие лиги; поднял «Хаддерсфилд» в АПЛ и показал современный немецкий прессинг в Англии.
Клаудио Раньери (Италия) – без выдающейся карьеры игрока; сенсационно привёл «Лестер» к чемпионству АПЛ 2016.
Маурицио Сарри (Италия) – не играл профессионально; известен «Сарри-болом» в «Наполи», «Челси» и «Ювентусе».
Эрик тен Хаг (Нидерланды) – играл на любительском уровне, прославился с «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед».
Вальтер Маццари (Италия) – минимальная игровая карьера; известен тактикой и работой с «Наполи» и «Интером».
Марко Силва (Португалия) – низшие лиги; тренировал английские клубы АПЛ.
Ответ wxvnpc5psr
Ответ Андрей Федоров
И что? Это не отменяет факта, что нет разницы играл человек в футбол или нет, чтобы оценивать его профессионализм
Царь у микрофона — страстей накал:
Про Абаскаля правду-матку рубить снова он стал.
«Не футбольный человек» — вердикт прозвучал,
Вот о чем комментатор на спортсе скучал.
Ответ Трент Александр-Мостовой
Звонок царю сквозь шум прошёл,
И с гневом молвил государь:
«Не дай-то Бог, чтоб вновь вошёл
В Спартак сей жулик Абаскаль!»
Ответ Трент Александр-Мостовой
Горжусь своей футбольною походкой,
И в чеканке был я самый первый.
Вижу, как качают спартаковскую лодку:
"Почему не я? Почему Гильермо?"
Когда уже Мостового в Спартак позовут? На такой цирк я бы посмотрел.
У Абаскаля хотя бы бумажка есть, которая ему разрешает работать. Пусть он плохой тренер, пусть нефутбольный человек. Но он бумажку себе нужную сделал, его хотя бы куда-то приглашают работать. А этот персонаж уже одолел со своим псевдоцарским мнением. Иди и работай, а если не зовут никуда, то задай себе вопрос почему, собственно, не зовут. Балабол волосатый
Если российский футбол - цирк, то Мостовой в нём главный клоун 🤡
В день представления Абаскаля команде РПЛ
- А что это за фейерверк?
- Рвёт пу... у Мостового
"Есть много заслуженных наших футбольных людей"
Мостовой например
Состояние удивления и возмущения у Сани становится перманентным. Чует что скоро на пенсию, а пенсионных баллов не хватает.
Интересно, а что Мостовой говорил про Буде-Глимт?
Тренер там и вовсе школьный учитель... Говорил, что футболисты играют?)
Дайте уже Царю какой-нибудь клуб возглавить, мб успокоится
Ответ fedor2026turin
Хаа. В какой-нибудь Царь не пойдет. Ему Сельту давай, или, минимум, топ-6 РПЛ.
Ответ fedor2026turin
Да нигде он не будет работать. Это же нужно РАБОТАТЬ!!!
