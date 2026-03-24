Полиция Чехии начала расследование по делу о ставках и договорных матчах. Футбольная ассоциация страны заявила о 47 подозреваемых, включая игроков, судей и клубы

В Чехии началось расследование возможных договорных матчей.

Полиция Чехии начала уголовное расследование после заявления Футбольной ассоциации Чехии о подозрениях во взяточничестве и организации договорных матчей.

Во вторник Футбольная ассоциация Чехии (FAČR) объявила о начале 47 дисциплинарных производств по подозрению в нарушениях, связанных со взяточничеством и договорными матчами. Среди подозреваемых оказались клубы-участники, официальные лица, судьи и игроки. Большинство подозреваемых были временно отстранены.

По словам главного государственного прокурора Чехии Радима Драгуна, расследование сосредоточено на «предполагаемой коррупции и мошенничестве в связи со ставками на спортивные матчи». В настоящее время полиция проводят обыски в домах и допрашивает отдельных лиц.

The Athletic отмечает, что в марте 2024 года Sportradar назвал Чехию лидером по числу договорных матчей в Европе и второй страной по данному показателю в мире после Бразилии.