  • Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Нелегко выразить мои чувства словами, этот клуб – мой дом. Я буду здесь еще несколько месяцев и хочу, чтобы каждая минута была посвящена этой эмблеме»
Антуан Гризманн прокомментировал уход из «Атлетико».

Сегодня стало известно, что 35-летний нападающий летом перейдет в «Орландо Сити».

«Нелегко выразить словами то, что я чувствую, потому что этот клуб – мой дом, а вы – моя семья. Это было невероятное путешествие, полное незабываемых матчей, голов, радости и страсти, которые могут понять только те из нас, кто по-настоящему чувствует себя частью «Атлетико».

Но давайте пока оставим будущее в будущем, потому что я еще не ухожу. Я проведу еще несколько месяцев в этой футболке, у меня есть несколько месяцев, чтобы выложиться по полной как на нашем стадионе, так и на выезде, выиграть Кубок Испании и мечтать о том, чтобы пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

У нас еще есть много возможностей быть счастливыми. Я хочу, чтобы каждая минута, которую я проведу здесь, была посвящена этой эмблеме. Лучшее еще впереди. Мы сделаем это вместе, как всегда.

Мое настоящее будет красно-белым до последнего вздоха в сезоне 2026 года. И мое сердце останется таким навсегда. Вперед, «Атлетико» ❤️🤍», – написал Гризманн. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
Один из моих любимых игроков. Если бы не переход в Барус - уходил бы в статусе живой легенды но и так у него карьера топ вышла
Да он и в Барсе был крут. Отработал своё на 110%. Пахал за двоих, и впереди, и в центре поля, и даже в защите в подкаты стелился, хотя это не его работа, мягко говоря. К нему ноль претензий по самоотдаче так точно. Просто оказался там в неудачное для клуба время. Да и ждали от него чего то совсем сверхъестественного.
Так и остался и без ЛЧ, и без Ла Лиги
Откуда ты знаешь, что без ЛЧ? Он же в конце сезона уходит
Ну это будет номер конечно, если они ЛЧ возьмут. Абсолютно легендарная история. Хотя очень маловероятно. Думаю Кубок Испании будет уже отличное прощание с клубом.
Легендище с большой буквы!!!
А что он говорил когда в Барсу уходил??
Говорил, что мечтает приступить к обязанности лейтенанта Месси.
Неважно. Он поменял клуб, затем вернулся и свой игрой смог сменить гнев болельщиков на милость. Тот переход в Барселону был ошибкой, как говорится, но пока не попробуешь - не узнаешь. И для болельщиков Атлетико он навсегда останется легендой.
Приложение спортс на яблоке теперь тоже только через впн работает?🤣🤣🤣
Легенда Барселоны
Лейтенант в отставке
А Барсе будет такое же письмо ?
Неприятно, что Гризманн второй раз не может уйти из Атлетико нормально. Тогда это было Решение, после которого Антуан переобулся через год, сейчас сначала эти слухи про уход в марте, что совсем полнейший нонсенс, и анонс сейчас, опять закосы под нба, ласт дэнс блин, еще один Джордан недоделанный. В общем, есть осадочек.
«Хочу, чтобы каждая минута была посвящена Атлетико».
Но конфликтовал при переходе в Барсу.
