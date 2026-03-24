Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Нелегко выразить мои чувства словами, этот клуб – мой дом. Я буду здесь еще несколько месяцев и хочу, чтобы каждая минута была посвящена этой эмблеме»

Антуан Гризманн прокомментировал уход из «Атлетико».

Сегодня стало известно, что 35-летний нападающий летом перейдет в «Орландо Сити» .

«Нелегко выразить словами то, что я чувствую, потому что этот клуб – мой дом, а вы – моя семья. Это было невероятное путешествие, полное незабываемых матчей, голов, радости и страсти, которые могут понять только те из нас, кто по-настоящему чувствует себя частью «Атлетико».

Но давайте пока оставим будущее в будущем, потому что я еще не ухожу. Я проведу еще несколько месяцев в этой футболке, у меня есть несколько месяцев, чтобы выложиться по полной как на нашем стадионе, так и на выезде, выиграть Кубок Испании и мечтать о том, чтобы пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

У нас еще есть много возможностей быть счастливыми. Я хочу, чтобы каждая минута, которую я проведу здесь, была посвящена этой эмблеме. Лучшее еще впереди. Мы сделаем это вместе, как всегда.

Мое настоящее будет красно-белым до последнего вздоха в сезоне 2026 года. И мое сердце останется таким навсегда. Вперед, «Атлетико » ❤️🤍», – написал Гризманн.