«Атлетико» объявил, что Гризманн перейдет в «Орландо» летом
«Атлетико» официально объявил, что Антуан Гризманн покинет клуб по окончании сезона.
Летом французский нападающий присоединится к «Орландо Сити». С разрешения «Атлетико» Гризманн отправился в США для подписания контракта.
Ранее сообщалось, что Гризманн договорился с «Орландо» о двухлетнем контракте с зарплатой 10 млн евро в год.
Гризманн перешел в «Атлетико» в 2014 году, с 2019 по 2022-й Антуан выступал за «Барселону». Француз является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба с 211 голами, а по количеству матчей (488) у него 4-й результат. В составе «Атлетико» 35-летний форвард выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы.
Кто выиграет ЛЧ?49886 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Атлетико»
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Но Гриззи в любом случае заслужил
Это была славная охота 💪
Сразу 2 клише в 3 предложениях🫰😁
Забавно, что даже Суарес с Атлетико взял.