«Атлетико» объявил, что Гризманн перейдет в «Орландо» летом

«Атлетико» объявил об уходе Гризманна по окончании сезона.

«Атлетико» официально объявил, что Антуан Гризманн покинет клуб по окончании сезона.

Летом французский нападающий присоединится к «Орландо Сити». С разрешения «Атлетико» Гризманн отправился в США для подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Гризманн договорился с «Орландо» о двухлетнем контракте с зарплатой 10 млн евро в год.

Гризманн перешел в «Атлетико» в 2014 году, с 2019 по 2022-й Антуан выступал за «Барселону». Француз является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба с 211 голами, а по количеству матчей (488) у него 4-й результат. В составе «Атлетико» 35-летний форвард выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы.

Конец эпохи
Но Гриззи в любом случае заслужил
Это была славная охота 💪
"Уходит эпоха" и "Славная охота"

Сразу 2 клише в 3 предложениях🫰😁
А как же “в любом случае заслужил”?😃
Давайте просто насладимся последними неделями игры Антошки за «Атлетико»! И удачи в финале Кубка, надо уйти красиво!
Ещё ЛЧ есть ) вдруг и там
У него ДР был 21 марта, а мы и не поздравили
Ух, неожиданно. Ещё один повод смотреть МЛС.
Он туда собирается два года поехать. И правда неожиданно!
Самый недооцененный игрок эпохи. Один ЗМ минимум заслуживал.
ЗМ в принципе очень спорная награда. Было бы объективнее называть «команду года» по позициям и все.
В порядке, хорошая карьера, славная охота, красавчик
Количество матчей нужно дотягивать до 500 и спокойно уходить. Шикарнейший футболист, Маленький принц французского футбола. Уверен, что в Америке Антоху ждёт успех, а как может быть иначе при зарплате в 10 лямов?))) Удачи, тезка!
Любимейший игрок этой эпохи. Невероятный 2023 год (календарный), когда он творил на поле все, что вздумается. Просто умница.
Нестандартный игрок, мы будем скучать по нему
Хорошая карьера
А что, Ла Лигу не брал? Или с Барсой?
не брал(
Первый раз ещё не пришел, а второй раз был в Барсе. С Барсой брал, с Атлетико нет.

Забавно, что даже Суарес с Атлетико взял.
