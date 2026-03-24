«Атлетико» объявил, что Гризманн перейдет в «Орландо» летом

«Атлетико» официально объявил, что Антуан Гризманн покинет клуб по окончании сезона.

Летом французский нападающий присоединится к «Орландо Сити ». С разрешения «Атлетико» Гризманн отправился в США для подписания контракта.

Ранее сообщалось, что Гризманн договорился с «Орландо» о двухлетнем контракте с зарплатой 10 млн евро в год .

Гризманн перешел в «Атлетико » в 2014 году, с 2019 по 2022-й Антуан выступал за «Барселону». Француз является лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба с 211 голами, а по количеству матчей (488) у него 4-й результат. В составе «Атлетико» 35-летний форвард выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы.