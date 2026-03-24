Хейсен не согласен с удалением Вальверде в матче с «Атлетико»: «Это желтая. Он ударил Баэну ногой, а не шипами»

Хейсен не согласен с удалением Вальверде в дерби.

Защитник «Реала» Дин Хейсен прокомментировал удаление Федерико Вальверде в матче против «Атлетико » в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте за удар сзади по ногам Алексу Баэне .

«Мое мнение не изменилось. Я думаю, что он прервал игру, и это должна быть желтая карточка.

Очевидно, что он ударил его ногой, и это фол, но это желтая карточка. Если бы судья посмотрел повтор на мониторе, то ясно увидел бы, что он ударил его ногой, а не шипами», – сказал Хейсен.

ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»

«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая