  • Хейсен не согласен с удалением Вальверде в матче с «Атлетико»: «Это желтая. Он ударил Баэну ногой, а не шипами»
Хейсен не согласен с удалением Вальверде в матче с «Атлетико»: «Это желтая. Он ударил Баэну ногой, а не шипами»

Защитник «Реала» Дин Хейсен прокомментировал удаление Федерико Вальверде в матче против «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте за удар сзади по ногам Алексу Баэне.

«Мое мнение не изменилось. Я думаю, что он прервал игру, и это должна быть желтая карточка.

Очевидно, что он ударил его ногой, и это фол, но это желтая карточка. Если бы судья посмотрел повтор на мониторе, то ясно увидел бы, что он ударил его ногой, а не шипами», – сказал Хейсен. 

ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»

«Реал» обжалует удаление Вальверде, но на успех не надеется. В клубе считают, что Федерико получил красную из-за его конфликта с Баэной – за такой же фол на Коке была бы желтая

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Повезло что ногой, а мог бы и арматурой.
А мог бы и ножичком©️
всё фанаты барсы знают лучше, только когда исполнял Суарес - были оправдания, что это случайность
Если ты срубаешь кого то ногой чтобы именно срубить, без попытки сыграть в мяч, то это красная. Хоть шипами хоть не шипами.
Даже если он и собирался, на видео ощущение обратного - будто он хотел именно скосить игрока. Судья стоял в двух шагах от эпизода и видимо увидел то же самое. А еще у него в отличие от Хейсена есть судейская лицензия)
Ну там можно поспорить насчет попытки сыграть в мяч. Все-таки нога Феде прилетела как раз в зону, где был до этого мяч. Но судья стоял в двух метрах и отлично видел, с какой агрессией и замахом Вальверде его вынес. Это чистейшая КК. Применена явно чрезмерная сила. Замах Феде прям поражает, не каждый день такой увидишь) Так он ему хотел с мясом рубануть. Ну и удар произошел сзади. Все прекрасно понимают, что сзади сыграть в мяч чисто физически невозможно. Все равно пойдешь через ногу.
Обычная красная- срубил- получил. Через матч-два обратно на поле вернётся, так в футболе бывает. Сколько еще сливочные будут плакаться?
сколько бы было воплей, будь все наоборот
это он ляпнул не подумавши))))
Рубанул с размаху ногой, и ещё какие-то вопросы по удалению.
Привыкли к безнаказанности.
