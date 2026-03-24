  • Экс-арбитр Захаров о Вагнере Лаве: «Незабываемый момент – эпизод в дерби, когда на поле выбежала собака. Он не испугался, подошел и погладил – мне ничего не оставалось, как дать ей желтую»
Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров вспомнил историю с Вагнером Лавом в дерби «Спартак» – ЦСКА в 2007 году, когда бразилец погладил выбежавшую на поле собаку.

Во вторник 41‑летний Вагнер Лав объявил о завершении карьеры.

«Вагнер Лав – самый замечательный и добродушный человек не только в жизни, но и на футбольном поле. Незабываемым моментом стал эпизод в дерби «Спартак» – ЦСКА в «Лужниках», когда на поле выбежала собака. Псина была немаленькая, Вагнер не испугался, подошел к ней, погладил, и она добродушно ему ответила. Мне ничего не оставалось сделать, как дать ей желтую карточку.

У бразильца было колоссальное чувство гола, в отличие от многих нападающих он интересно открывался для партнеров. Талантливый человек! И еще он уважал арбитров. Думаю, не я один такого мнения», – сказал Захаров.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
А чего ему пугаться? Подумал, что Газаев выбежал установку давать.
Но Вагнер, конечно - топовый игрок. Без него дерби Спартака и коней были бы не такими крутыми и яркими.
Вот и дали Вы ответ почему дерби не так интересно стало смотреть. Просто нет игроков такого масштаба. К сожалению, это понимаешь только со временем. "Великое видится на расстоянии"(с).
Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое(!) видится на расстоянье.
Вагнер!!! Легенда!!! Потрясающий человек и нападающий!!! Так счастлив, что он играл за ЦСКА!!! 🎊🎉💥 С удовольствием ходил на матчи и смотрел его фантастическую вживую!!! Пожалуй Вагнер Лав лучший игрок в новой истории ЦСКА!!!
Видел его игру, Жо в Питере на кубок, первый тайм 0-3 была моя первая на Петровском! Время пролетело)
На своей позиции? Вне всяких сомнений! Но! Есть ещё люди, которые вполне с ним могут побороться за этот титул.)
Легендарный! Любимый игрок на все времена!
Животное не обманешь, оно чувствует сердцем!)
Да, хороший паренёк!
Конечно, это же не другой футболист, голкипер, капитан команды...🙂
