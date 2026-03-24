Экс-арбитр Захаров о Вагнере Лаве: «Незабываемый момент – эпизод в дерби, когда на поле выбежала собака. Он не испугался, подошел и погладил – мне ничего не оставалось, как дать ей желтую»
Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров вспомнил историю с Вагнером Лавом в дерби «Спартак» – ЦСКА в 2007 году, когда бразилец погладил выбежавшую на поле собаку.
Во вторник 41‑летний Вагнер Лав объявил о завершении карьеры.
«Вагнер Лав – самый замечательный и добродушный человек не только в жизни, но и на футбольном поле. Незабываемым моментом стал эпизод в дерби «Спартак» – ЦСКА в «Лужниках», когда на поле выбежала собака. Псина была немаленькая, Вагнер не испугался, подошел к ней, погладил, и она добродушно ему ответила. Мне ничего не оставалось сделать, как дать ей желтую карточку.
У бразильца было колоссальное чувство гола, в отличие от многих нападающих он интересно открывался для партнеров. Талантливый человек! И еще он уважал арбитров. Думаю, не я один такого мнения», – сказал Захаров.
Но Вагнер, конечно - топовый игрок. Без него дерби Спартака и коней были бы не такими крутыми и яркими.
