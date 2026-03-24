11-летний Месси Юрьевич Жмырь присоединился к академии «Спартака»

К академии «Спартака» присоединился 11-летний Месси.

К академии «Спартака » присоединился 11-летний игрок Месси Юрьевич Жмырь.

Футболист будет выступать за команду красно-белых среди игроков 2014 года рождения. Ранее он играл в академии «Краснодара ».

Как рассказал телеграм-каналу «Mash на спорте» дедушка футболиста, имя мальчику выбирала мама – она была поклонницей Лионеля Месси.