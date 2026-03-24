11-летний Месси Юрьевич Жмырь присоединился к академии «Спартака»
К академии «Спартака» присоединился 11-летний Месси.
К академии «Спартака» присоединился 11-летний игрок Месси Юрьевич Жмырь.
Футболист будет выступать за команду красно-белых среди игроков 2014 года рождения. Ранее он играл в академии «Краснодара».
Как рассказал телеграм-каналу «Mash на спорте» дедушка футболиста, имя мальчику выбирала мама – она была поклонницей Лионеля Месси.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Те самые имена регенов из ФМ
Те самые имена регенов из ФМ
Какие ваши доказательства 🤨
Те самые имена регенов из ФМ
Пацану только терпения и можно пожелать. Многое придётся выдержать.
Взяла и испортила сыну жизнь.
Взяла и испортила сыну жизнь.
Фамилией?
Фамилией?
😂
Удачи тебе, Месси Жмырь!
Повод вспомнить про Ельцина Техеду
Повод вспомнить про Ельцина Техеду
Ili pro Maicona/Ronaldu))
Этот паренёк учился в одной школе с моим сыном. Совершенно восхитительный афророссиянин с чумовой генетикой. Удачи в «Спартаке»!
Этот паренёк учился в одной школе с моим сыном. Совершенно восхитительный афророссиянин с чумовой генетикой. Удачи в «Спартаке»!
Это от бати Юры у него?
Разблокирован новый персонаж: Месси Жмырь
Разблокирован новый персонаж: Месси Жмырь
Xorosho, cto ne Cmır)
Спортс, опять теряете хватку, надо было такой заголовок: Месси перешел в Спартак
Спортс, опять теряете хватку, надо было такой заголовок: Месси перешел в Спартак
Капслоком.
Сколько можно преклоняться перед западом! Переименовать парня в Мостовой Жмырь!
Сколько можно преклоняться перед западом! Переименовать парня в Мостовой Жмырь!
Аргентина западно даже для запада
Обычно говорят, что дети жестоки. Судя по комментариям, великовозрастные придурки не менее добры.
Обычно говорят, что дети жестоки. Судя по комментариям, великовозрастные придурки не менее добры.
Тебе легко говорить, ты Геннадий Киселев.
Тебе легко говорить, ты Геннадий Киселев.
Ор
Юра шутник, однако.
