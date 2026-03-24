11-летний Месси Юрьевич Жмырь присоединился к академии «Спартака»

К академии «Спартака» присоединился 11-летний игрок Месси Юрьевич Жмырь. 

Футболист будет выступать за команду красно-белых среди игроков 2014 года рождения. Ранее он играл в академии «Краснодара». 

Как рассказал телеграм-каналу «Mash на спорте» дедушка футболиста, имя мальчику выбирала мама – она была поклонницей Лионеля Месси. 

Те самые имена регенов из ФМ
Ответ Роман Грожан
Какие ваши доказательства 🤨
Ответ Роман Грожан
Пацану только терпения и можно пожелать. Многое придётся выдержать.
Взяла и испортила сыну жизнь.
Ответ Давид Ригерт лучший
Фамилией?
Удачи тебе, Месси Жмырь!
Повод вспомнить про Ельцина Техеду
Ответ Senchas
Ili pro Maicona/Ronaldu))
Этот паренёк учился в одной школе с моим сыном. Совершенно восхитительный афророссиянин с чумовой генетикой. Удачи в «Спартаке»!
Ответ Иван Веселов
Это от бати Юры у него?
Разблокирован новый персонаж: Месси Жмырь
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Xorosho, cto ne Cmır)
Спортс, опять теряете хватку, надо было такой заголовок: Месси перешел в Спартак
Ответ kqkly
Капслоком.
Сколько можно преклоняться перед западом! Переименовать парня в Мостовой Жмырь!
Ответ Алексей Рыбаков
Аргентина западно даже для запада
Обычно говорят, что дети жестоки. Судя по комментариям, великовозрастные придурки не менее добры.
Ответ Геннадий Киселев
Тебе легко говорить, ты Геннадий Киселев.
Ответ Le vatnique
Ор
Юра шутник, однако.
Тренер «Санкт-Паули» U19 Добрик совершил каминг-аут
вчера, 22:40
Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
вчера, 22:02
Петицию о бойкоте ЧМ-2026 подписали 170+ тысяч нидерландцев: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»
вчера, 21:47
Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
вчера, 21:22Фото
Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»
вчера, 21:04
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
вчера, 20:53
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
вчера, 20:50
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
вчера, 20:06
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
вчера, 20:00Тесты и игры
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
вчера, 19:43
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
вчера, 20:40
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные
вчера, 20:29
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
вчера, 18:38
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
вчера, 18:35
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
вчера, 18:32
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
вчера, 18:22
20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
вчера, 18:20
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
вчера, 17:56Фото
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
вчера, 17:54
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
вчера, 17:13
