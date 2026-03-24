Павел Мамаев: «Соболев никогда не был плохим футболистом, он хороший нападающий. Просто чуть не везло. А сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась»

Павел Мамаев: Соболев никогда не был плохим футболистом, ему просто не везло.

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев высказался об игре нападающего «Зенита » Александра Соболева в весенней части сезона.

29-летний футболист забил 4 гола и отдал 1 результативный пас в 5 последних матчах за петербургскую команду.

«Ключевым изменением в игре Соболева стало то, что он просто начал забивать. Он никогда не был плохим футболистом. Соболев – хороший нападающий. Просто чуть не везло. А сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась.

Я еще год назад говорил, что ему надо дать время и возможность», – сказал Мамаев.