  • Павел Мамаев: «Соболев никогда не был плохим футболистом, он хороший нападающий. Просто чуть не везло. А сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась»
Павел Мамаев: «Соболев никогда не был плохим футболистом, он хороший нападающий. Просто чуть не везло. А сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась»

Павел Мамаев: Соболев никогда не был плохим футболистом, ему просто не везло.

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона. 

29-летний футболист забил 4 гола и отдал 1 результативный пас в 5 последних матчах за петербургскую команду. 

«Ключевым изменением в игре Соболева стало то, что он просто начал забивать. Он никогда не был плохим футболистом. Соболев – хороший нападающий. Просто чуть не везло. А сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась.

Я еще год назад говорил, что ему надо дать время и возможность», – сказал Мамаев. 

У кого «всех»?)
У комментаторов Матч ТВ разве что. А по факту его голы это или пенальти или просто мяч в ногу удачно попал. Как был -1 для команды, так и остаётся.
Тоже не понимаю у кого «всех», как был деревяхой так и остался
Да не сменилась вроде
О любом футболисте или тренере можно сказать то же самое. Он хороший, просто ему не везёт. Дайте ему время и возможности. Под эту формулу можно любую буратину подогнать.
Как же раздражают эти персонажи которые говорят за "всех". Научись хотя бы за себя говорить сначала 🤡
Почему ему диферамбы поют? Воробьёв стабильно играет хорошо, за несколько лет больше него только кордоба забил. И то про него нет столько разговоров
Ответ Сергей Зотов
Почему ему диферамбы поют? Воробьёв стабильно играет хорошо, за несколько лет больше него только кордоба забил. И то про него нет столько разговоров
Просто он не такой медийный, как Соболев. Чёрный пиар тоже пиар, Дзюба не даст соврать
Соболев еще больший позор российского футбола, чем Зенит

Из-за таких персонажей лично я и не смотрю РПЛ
То Дзюба, то Соболев, то вратарь Динамо ляпнут какую-то дрянь, как можно поддерживать команду где они играют
ты футбол смотришь или обсуждает то, что ляпают?
НЕ сменилась😉
Хорошим нападающим был Гена Букин, а Соболев кусок 💩
Соболев как был клоуном, так и остался🤷🏻‍♂️
Ни у кого риторика не сменилась. Он забил 4 гола, это даже смешно обсуждать. 10 сезонов по 15 голов минимум - вот это хороший нападающий!
