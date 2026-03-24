  • Масалитин об 11-метровом «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Все видят, что пенальти не было, а он есть – Кондаков об крота споткнулся, наверное. «Левые» пенальти – бич нашего футбола, как и ВАР»
Масалитин об 11-метровом «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Все видят, что пенальти не было, а он есть – Кондаков об крота споткнулся, наверное. «Левые» пенальти – бич нашего футбола, как и ВАР»

Валерий Масалитин: «левые» пенальти и ВАР – бич нашего футбола.

Чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал судейство и работу системы ВАР в РПЛ.

В добавленное к первому тайму время матча «Зенита» с «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России (1:0) полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

Впоследствии руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».

«В фильме «ДМБ» есть такой диалог: «Ты суслика видишь?» – «Нет». – «И я не вижу. А он есть». Вот так и здесь: все видят, что пенальти не было, а он есть. Наверное, там кроты водятся – он, может, об крота споткнулся. Других объяснений просто нет.

Такие пенальти, такие разборки наш футбол не красят. Причем это не только по «Зениту» – и «Краснодару», и другим командам, которые находятся наверху, часто дают непонятные пенальти. Это бич нашего футбола. Как и ВАР.

С каждым годом почему-то становится хуже. ВАР вводили как помощь судье, но принимаются непонятные решения: то наступ после борьбы, то ногу задел, то рукой махнул – и сразу пенальти. Но такие пенальти не нужно ставить. Во-первых, они сбивают игровой ритм: футболисты стоят и ждут решения, иногда по 5-7 минут. Мышцы остывают, теряется тонус. Это ломает игру. Эти «левые» пенальти ни к чему хорошему не приводят», – сказал Масалитин.

споткнулся он об ногу защитника, не рисовал и не выпрашивал, не надо пацана сюда пытаться примешивать и вешать на него буланово-кукуяновских собак. пенальти не было, но Кондаков тут точно не при чем.
Он не выпрашивал, да. Но то, обо что он споткнулся - большой вопрос. Ни с одного ракурса не видно контакта. И в динамике движение ноги не меняется вообще. Зато после ноги защитника есть момент, когда нога Кондакова немного поворачивает вправо. Исходя из опыта игры, так нога делает, когда ты землю цепляешь. Очень частая ошибка по молодости у тех, кто любит красоваться.
Так то Кагермазов сам признал, что контакт был: "Даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю!". Но тут, конечно, главное, что на «Анжи Арене» это не пенальти.
Да твою ж.. Ну сколько можно это обсуждать? Все уже согласились, что это очень-очень левый пенальти, которого не должно быть. Никто не спорит. За чем мне мнение ноунеймов по этому очевидному вопросу?
Вангую, подобная истерия в пабликах будет только нарастать. Уже понятно, чемпионский титул разыграют Зенит и Краснодар, столица в очередном пролете. И по устоявшейся традиции виноват "во всех грехах" будет Зенит. Потеря очков любой командой в игре с Зенитом будет рассматриваться под микроскопом и разбираться на атомы. Претензий к качеству судейства во всех матчах, к сожалению, достаточно. Но когда эти грехи "анализируются в привязке к Зениту, это создаёт определённый фон и напряжение в СМИ. Вот такой он "адмресурс Зенита", не перепутайте.
В том-то и проблема, что не все согласились. Семак не согласился, фанатики Зенита тоже всех МПХ кроют, мол это пенка или очень спорно.

Ну и самое главное-то. Проблема не в том, что молотом по *** [детородный орган], а в том, что больно.
Тут тоже самое. Проблема не в самом пенальти. Это просто яркий пример и повод. Надо менять саму систему. Вот о чём все эти высказывания.
Кроты это нытики типо Масалитина. Там прекрасно видно, что Кондаков стукнулся о ногу защитника. Если не видно, то надо пройти к окулисту. Пенальти ли это? По мне нет, но у нас чего только не назначают. В этом сезоне уже были такие пенальти. Только тогда истерики такой не было.
Не покажешь ли кадр, где прекрасно видно? Ведь все кадры, которые есть, не позволяют увидеть сам контакт. Либо со спины одного, либо другого. Видим лишь задние части ног, а сам контакт нет.

Ну и да. Мажич даже сказал, что контакта не было.
"Ведь все кадры, которые есть, не позволяют увидеть сам контакт. "

Позволяют, если нет надобности в окулисте, повторюсь. Вот прекрасно видно, правый нижний кадр - https://ibb.co/Z6Tm7q7J

Впрочем, не очень понятно зачем этот контакт видеть, если игрок Динамо Мх сам признал, что контакт в ногах был?

Ну а Мажич просто в очередной раз соврал. Они в ЭСК это регулярно делают. Например, наврали, что и Соболев Умярова видел, хотя на повторе видно, что Соболев весь эпизод смотрит вверх на мяч, на Умярова он ни разу не обернулся.
Кто ещё не критиковал этот пенальти??
Семак))
Кондаков не симулировал и не выпрашивал пенальти.
Должен был сказать, что пенальти не было
Кому должен? Чушь не неси. Просто поражает, какие глупости ты пишешь.
С пенальти всё понятно. Непонятно почему приняли такой регламент ВАР, который позволяет сидящим там судьям звать арбитра к монитору по формальным поводам, но не позволяет исправлять явные ошибки по вторым жёлтым, к примеру.
Комментарий удален модератором
А шо такое - тушинские чаепития не дают нужный результат?
Отстранить судей от футбола пожизненно
Рекомендуем
Главные новости
Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
12 минут назадФото
Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»
30 минут назад
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
41 минуту назад
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
44 минуты назад
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
сегодня, 20:06
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
сегодня, 20:00Тесты и игры
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
сегодня, 19:43
Гильермо Абаскаль: «Больше всего мне бы хотелось вернуться в РПЛ. C «Сан-Луис» я решил не продолжать сотрудничество»
сегодня, 19:55
Холанд о покупке книги за 1,3 млн крон для родного муниципалитета в Норвегии: «Не фанат чтения, но хочу, чтобы она всегда лежала открытой, и можно было читать о тех, кто родом из моих мест»
сегодня, 19:34
Мбаппе сыграл 3 матча с травмой, прежде чем в «Реале» заметили, что обследовали не то колено. У форварда был надрыв задней крестообразной связки
сегодня, 19:24
Ко всем новостям
Последние новости
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
54 минуты назад
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные
сегодня, 20:29
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
сегодня, 18:38
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
сегодня, 18:35
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
сегодня, 18:32
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
сегодня, 18:22
20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
сегодня, 18:20
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
сегодня, 17:56Фото
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
сегодня, 17:54
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
сегодня, 17:13
Рекомендуем