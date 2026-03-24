Масалитин об 11-метровом «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Все видят, что пенальти не было, а он есть – Кондаков об крота споткнулся, наверное. «Левые» пенальти – бич нашего футбола, как и ВАР»
Чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал судейство и работу системы ВАР в РПЛ.
В добавленное к первому тайму время матча «Зенита» с «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России (1:0) полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
Впоследствии руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство».
«В фильме «ДМБ» есть такой диалог: «Ты суслика видишь?» – «Нет». – «И я не вижу. А он есть». Вот так и здесь: все видят, что пенальти не было, а он есть. Наверное, там кроты водятся – он, может, об крота споткнулся. Других объяснений просто нет.
Такие пенальти, такие разборки наш футбол не красят. Причем это не только по «Зениту» – и «Краснодару», и другим командам, которые находятся наверху, часто дают непонятные пенальти. Это бич нашего футбола. Как и ВАР.
С каждым годом почему-то становится хуже. ВАР вводили как помощь судье, но принимаются непонятные решения: то наступ после борьбы, то ногу задел, то рукой махнул – и сразу пенальти. Но такие пенальти не нужно ставить. Во-первых, они сбивают игровой ритм: футболисты стоят и ждут решения, иногда по 5-7 минут. Мышцы остывают, теряется тонус. Это ломает игру. Эти «левые» пенальти ни к чему хорошему не приводят», – сказал Масалитин.
Ну и самое главное-то. Проблема не в том, что молотом по *** [детородный орган], а в том, что больно.
Тут тоже самое. Проблема не в самом пенальти. Это просто яркий пример и повод. Надо менять саму систему. Вот о чём все эти высказывания.
Ну и да. Мажич даже сказал, что контакта не было.
Позволяют, если нет надобности в окулисте, повторюсь. Вот прекрасно видно, правый нижний кадр - https://ibb.co/Z6Tm7q7J
Впрочем, не очень понятно зачем этот контакт видеть, если игрок Динамо Мх сам признал, что контакт в ногах был?
Ну а Мажич просто в очередной раз соврал. Они в ЭСК это регулярно делают. Например, наврали, что и Соболев Умярова видел, хотя на повторе видно, что Соболев весь эпизод смотрит вверх на мяч, на Умярова он ни разу не обернулся.