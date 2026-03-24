  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
43

Быстров о сборной России: «Зачем опять по 40 человек вызывают? Тренеры за два года не смогли определиться с костяком? Давайте тогда всех россиян из РПЛ вызывать – будет 100 человек»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал решение собирать расширенный состав на товарищеские матчи сборной России.

27 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Никарагуа в Краснодаре 27 марта, а 31-го встретится с командой Мали в Санкт-Петербурге. 

«Я не удивлюсь, что на матч сборной России в Краснодаре придет 40 тысяч зрителей. Это футбольный город! Он им был, есть и будет. Приезд Сафонова подогрел интерес к матчу с Никарагуа тоже. Все хотят посмотреть на своего воспитанника, который недавно выиграл Лигу чемпионов.

Меня другое удивляет: зачем опять по 40 человек вызывают в сборную? Должны играть лучшие, кто достоин вызова в национальную команду. Сборная максимум должна состоять из 20 человек. Все остальные должны биться за приглашение туда. Мне, как зрителю, неинтересно смотреть на два состава. Должна быть конкуренция.

Неважно, товарищеские это матчи или официальные. Наигрываться должен один состав. Если нас завтра позовут на чемпионат Европы или мира, то что нам скажут? Что еще не наиграли состав? Нас могут и не позвать больше никуда в жизни. Но что из этого! Почему мы должны постоянно видеть этот расширенный список. Тренеры за два года не смогли определиться с составом, с костяком?

Я этого не понимаю. Зачем под 40 человек вызывать... Есть молодежная сборная. Давайте тогда всех россиян из чемпионата вызывать. Будет 100 человек и три сборные! Мы и так на всех этих футболистов в РПЛ смотрим. Я хочу смотреть на лучших игроков. Почему РФС этого не требует?!» – сказал Быстров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВладимир Быстров
logoМатвей Сафонов
logoРФС
logoсборная Никарагуа
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Агентские игры, засветить игроков, чтобы продать потом. В сговоре с тренерским штабом.
Плюс огромные деньги кто-то осваивает, которые выделяются на сборную из бюджета. Раздутая заявка = больше денег, легче украсть.
Чисто бизнес по-русски.
Ответ мохнатка
Интересная теория, раньше об этом не задумывался, действительно, получается не сборная, а рынок паспортистов
Ответ мохнатка
Ну не Валера же платит тем , кто согласился со Сборной России играть .
Откуда здесь огромные деньги ?
Головин и Сафонов требуют миллионы рублей за участие ?
Зачем вообще сейчас искать смыслы в том, что происходит в сборной?
Ответ NIКITA
Я бы пошёл дальше и спросил: нафига вообще сейчас сборная?
Кто то же из штаба говорил "дали шанс дебютировать"
А вообще я с Быстровым согласен, превратили сборную в Дом-2..
засветиться всем дают,дебютировать кто хоть чуть в хорошей форме.
Это не норм. хоть сейчас и нет официальных матчей это все таки сборная
Вот тут Быстиый прав
Володька, не надо Валере такие идеи подкидывать. А то он ведь вызовет...
А давайте!Как-будто не всё-равно каким составом бомжей обыгрывать?!
Это не сборная, это междусобойчик.
Карпуша решает свои финансовые задачи, перед сборами собирает заявки от агентов, потом вызывает в сборную их визави.
Трансферную стоимость увеличивают...
Всё на вес"золота"...
