  • Кузьмичев о травме Батракова: «Ничего серьезного. К матчу со «Спартаком» будет готов, думаю»
8

Агент Батракова: Алексей с большой долей вероятности сыграет с «Спартаком».

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что футболист, скорее всего, успеет восстановиться от травмы к матчу со «Спартаком».

Ранее во вторник пресс-служба «Локомотива» сообщила, что Батраков пропустит матчи сборной России против Никарагуа и Мали из-за повреждения.

«Там ничего серьезного. Просто по решению медицинского штаба сборной и клуба «Локомотив» было принято решение, чтобы Алексей спокойно подготовился в эту паузу и восстановился.

Вопрос вот этих 10 дней. Думаю, что к следующему туру он будет готов. С большой долей вероятности он примет участие в игре со «Спартаком», – сказал Кузьмичев.

Матч «Локомотива» со «Спартаком» в 23-м туре Мир РПЛ пройдет 5 апреля.

Будет готов. Нечего в таких матчах сборных играть
Сейчас не самое главное в сборной играть!
Приоритет чемпионат!
Электроник замучает ребят
кто бы сомневался, обычно так делают перед важным матчем, объявить игрока травмированным и остаётся в клубе чтобы не ехать в сборную.
