Кузьмичев о травме Батракова: «Ничего серьезного. К матчу со «Спартаком» будет готов, думаю»
Агент Батракова: Алексей с большой долей вероятности сыграет с «Спартаком».
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что футболист, скорее всего, успеет восстановиться от травмы к матчу со «Спартаком».
Ранее во вторник пресс-служба «Локомотива» сообщила, что Батраков пропустит матчи сборной России против Никарагуа и Мали из-за повреждения.
«Там ничего серьезного. Просто по решению медицинского штаба сборной и клуба «Локомотив» было принято решение, чтобы Алексей спокойно подготовился в эту паузу и восстановился.
Вопрос вот этих 10 дней. Думаю, что к следующему туру он будет готов. С большой долей вероятности он примет участие в игре со «Спартаком», – сказал Кузьмичев.
Матч «Локомотива» со «Спартаком» в 23-м туре Мир РПЛ пройдет 5 апреля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
