Холанд купил самую дорогую книгу в Норвегии, изданную в 1594 году, за 1,3 млн крон и подарил ее родному муниципалитету. Она будет доступна для читателей в библиотеке
Эрлинг Холанд подарил родному муниципалитету самую дорогую норвежскую кингу.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд купил самую дорогую норвежскую книгу.
25-летний футболист и его отецАльф-Инге Холанд приобрели редкое издание королевских саг, вышедшее в 1594 году, за 1,3 миллиона норвежских крон (130 тысяч долларов). Автором оригинала считается скальд и прозаик Снорри Стурлусон, живший в XIII веке.
Холанд-младший отдал книгу в дар родному муниципалитету Тиме при условии, что она будет доступна для всех желающих в местной библиотеке. Книга будет выставлена в безопасных условиях.
Отмечается, что семья Холандов купила книгу еще в декабре, но пресс-релиз был сделан только сегодня.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: NRK
А также важно понимать, что книгу, которой полтысячи лет, не дают читать в руки. Иначе у нее от старости просто рассыпятся страницы.