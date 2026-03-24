Холанд купил самую дорогую книгу в Норвегии, изданную в 1594 году, за 1,3 млн крон и подарил ее родному муниципалитету. Она будет доступна для читателей в библиотеке

Эрлинг Холанд подарил родному муниципалитету самую дорогую норвежскую кингу.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд купил самую дорогую норвежскую книгу. 

25-летний футболист и его отецАльф-Инге Холанд приобрели редкое издание королевских саг, вышедшее в 1594 году, за 1,3 миллиона норвежских крон (130 тысяч долларов). Автором оригинала считается скальд и прозаик Снорри Стурлусон, живший в XIII веке. 

Холанд-младший отдал книгу в дар родному муниципалитету Тиме при условии, что она будет доступна для всех желающих в местной библиотеке. Книга будет выставлена в безопасных условиях. 

Отмечается, что семья Холандов купила книгу еще в декабре, но пресс-релиз был сделан только сегодня. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: NRK
Достойно
Ну это конечно не в кофемании стулья метать, но да, хороший поступок
Ну будем честны, Холанду труднее метать стулья в Кофемании. Кофемании пока нет в Норвегии
подарил родному муниципалитету самую дорогую норвежскую кингу. ... Тоже люблю кингов. Они так быстро летают (чтобы было понятно: кинги - порода голубей). Но разве они могут так долго жить?
Кингу... Стивену, видимо
Бессмыслица какая-то. Как может такой раритет быть доступен в реале для всех желающих? От него за год только переплет останется. А если как музейный экспонат в "безопасных условиях", то как его читать?
Ну в смысле под стеклом. В Мюнхенской библиотеке вот первую печатную книгу так выставляли – Библию Гутенберга
Рядом с экспонатом (книгой) может быть оцифрованная копия, которую листает на условном планшете (экране)
Главное чтобы книгу не угробили читатели
"Книга будет выставлена в безопасных условиях". Это если дочитать статью до конца.
А также важно понимать, что книгу, которой полтысячи лет, не дают читать в руки. Иначе у нее от старости просто рассыпятся страницы.
Ну тут скорее главное, чтобы не украли, а то бывают кражи таких вещей, если защита недостаточная.
Холланд купил Стивена Кинга и поместил в местную библиотеку.
Скорее Стивен купит Холланда. Уверен, писатель побогаче будет. По-крайней мере пока.
Сколько стоит ваш сын? Я бы купил его для своего зоопарка (с)
Поступок, заслуживающий уважения!
Соболев купил через интернет книгу "Как разводить лохов в интернете". Почему-то пока не пришла...
А кто автор книги?))
Какой-то ботан этот Холанд, выпендривается своими книжонками. Нет чтоб в ресторане всех шампанским Кристал угостить и стульями отоварить.
Похоже, в штате Спорца есть специальный сотрудник, который должен тупо накосячить в каждом тексте даже из двух-трёх предложений и даже созданном простым гугл-переводом.
Рекомендуем
Главные новости
Гризманн об уходе из «Атлетико»: «Нелегко выразить мои чувства словами, этот клуб – мой дом. Я буду здесь еще несколько месяцев и хочу, чтобы каждая минута была посвящена этой эмблеме»
7 минут назад
Хейсен не согласен с удалением Вальверде в матче с «Атлетико»: «Это желтая. Он ударил Баэну ногой, а не шипами»
18 минут назад
«Атлетико» объявил, что Гризманн перейдет в «Орландо» летом
22 минуты назад
Мастерски генерируете идеи и интересуетесь спортом? Тогда приходите к нам работать – «Сирене» нужен креатор!
36 минут назадВакансия
Ромарио хочет, чтобы Неймара вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Команде нужен исключительный игрок, который заставит соперника испытывать смесь уважения и страха»
50 минут назад
Антонио Рюдигер: «Жесткая игра – часть моей ДНК, без этого я потеряю половину своей ценности. Я не представляю риска для своей команды, девять лет без красных – не совпадение»
50 минут назад
Мостовой об Абаскале: «Как он может быть специалистом, если не играл в футбол? Как ты можешь быть музыкантом, если не умеешь играть на музыкальном инструменте?»
сегодня, 13:19
Павел Мамаев: «Соболев никогда не был плохим футболистом, он хороший нападающий. Просто чуть не везло. А сейчас начал забивать и у всех риторика сменилась»
сегодня, 13:09
Быстров о сборной России: «Зачем опять по 40 человек вызывают? Тренеры за два года не смогли определиться с костяком? Давайте тогда всех россиян из РПЛ вызывать – будет 100 человек»
сегодня, 12:57
Килиан Мбаппе: «Я готовился к двум чемпионатам мира, играя за клуб – в этом году буду делать то же самое. Хочу играть за «Реал» в каждом матче»
сегодня, 12:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Сергеев, месяц футбола!» Карпин вручил футболку сборной России звезде «СашиТани» Гайдуляну
12 минут назадКино
Экс-арбитр Захаров о Вагнере Лаве: «Незабываемый момент – эпизод в дерби, когда на поле выбежала собака. Он не испугался, подошел и погладил – мне ничего не оставалось, как дать ей желтую»
33 минуты назад
11-летний Месси Юрьевич Жмырь присоединился к академии «Спартака»
38 минут назад
Перед матчем России и Никарагуа выступит певица Miravi с песней «Калинка». Игры посвящены Году единства народов РФ
сегодня, 13:29
Агент Лава: «Вагнер был бы счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию»
сегодня, 13:14
Масалитин об 11-метровом «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Все видят, что пенальти не было, а он есть – Кондаков об крота споткнулся, наверное. «Левые» пенальти – бич нашего футбола, как и ВАР»
сегодня, 12:57
Кузьмичев о травме Батракова: «Ничего серьезного. К матчу со «Спартаком» будет готов, думаю»
сегодня, 12:47
Стример проводит трансляцию с базы сборной России по футболу
сегодня, 12:17
Представитель Euroconsumers: «Посещение ЧМ-2026 недоступно большинству обычных болельщиков. ФИФА использует монополию на продажу билетов, вынуждая людей принимать поспешные решения»
сегодня, 12:00
Пономарев о словах Талалаева про конфликт с Челестини: «Эти заявления как будто идут не от взрослого мужчины, а от мальчишки. Он 1000 раз неправ, нельзя тренеру такое делать»
сегодня, 11:40
Рекомендуем