Килиан Мбаппе: «Я готовился к двум чемпионатам мира, играя за клуб – в этом году буду делать то же самое. Хочу играть за «Реал» в каждом матче»

Мбаппе: я готовился к ЧМ, играя за клуб в каждом матче – в этот раз будет так же.

Нападающий «Реала » и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что будет готовиться к чемпионату мира, получая как можно больше игровой практики.

«Это не обсуждается. Я видел, что люди говорили о чемпионате мира. Я участвовал в двух чемпионатах мира – один мы выиграли, а на втором дошли до финала. Как я готовился к чемпионатам мира? Играя за свой клуб в каждом матче.

Для меня совершенно очевидно, что я хочу играть за «Реал» в каждой игре. Я не собираюсь менять свою подготовку. Я мог бы сказать: «Я поеду домой и не буду играть», но это бред. Я готовился к двум последним чемпионатам мира наилучшим образом – играл, забивал, выигрывал титулы и боролся за свой клуб до последней минуты, и в этом году я буду делать то же самое, чтобы набрать хорошую форму. Я надеюсь выиграть снова», – сказал Мбаппе.