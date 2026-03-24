CTA не рассмотрит стык Карвахаля и Льоренте в дерби. «Атлетико» недоволен этим

CTA не рассмотрит стык Карвахаля и Льоренте в дерби.

Технический комитет судей (CTA) не будет рассматривать эпизод с участием Маркоса Льоренте и Даниэля Карвахаля в матче «Реал» – «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

На 10-й минуте матча Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала », когда игрок «Атлетико » уже нанес удар по воротам. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил.

По информации журналиста Исаака Фоуто, CTA изучит эпизод с удалением Федерико Вальверде за фол на Алексе Баэне и публично озвучит свои выводы, но не станет рассматривать стык Карвахаля и Льоренте. В «Атлетико» недовольны таким подходом.

Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»