CTA не рассмотрит стык Карвахаля и Льоренте в дерби. «Атлетико» недоволен этим

Технический комитет судей (CTA) не будет рассматривать эпизод с участием Маркоса Льоренте и Даниэля Карвахаля в матче «Реал» – «Атлетико» в 29-м туре Ла Лиги (3:2).

На 10-й минуте матча Карвахаль в подкате сбил Льоренте в штрафной «Реала», когда игрок «Атлетико» уже нанес удар по воротам. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро не зафиксировал нарушения правил.

По информации журналиста Исаака Фоуто, CTA изучит эпизод с удалением Федерико Вальверде за фол на Алексе Баэне и публично озвучит свои выводы, но не станет рассматривать стык Карвахаля и Льоренте. В «Атлетико» недовольны таким подходом. 

Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
Там чистый пкнальти. Атлетико засудили.
Ответ Edgar Davids_1117089057
Комментарий скрыт
лига негрейры во всей красе. Представляю, какой вой бы устроили сливочные, если бы такое было в штрафной Атлетико на каком нибудь Мбаппе
Ответ Tristan...
Заплатил и порядок ! А эти только ноют !
Ответ Tristan...
Оскорблять Атлетико можно, пожурить Реал нет - типичные БЛМроялщики
