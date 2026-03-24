  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гришин про Вагнера Лава: «Суперфутболист, один из лучших нападающих в истории РПЛ и ЦСКА, но не легенда! Для меня легенды – это Бобров, Федотов, Шестернев, Акинфеев, Копейкин»
46

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин объяснил, почему не считает Вагнера Лава легендой клуба.

Сегодня 41-летний бразилец объявил о завершении карьеры

«Мне не нравится слово «легенда». Для меня легенды, например, – это Бобров, Федотов, Шестернев, Акинфеев, Копейкин. Вагнер Лав – суперфутболист, крутой игрок, один из лучших нападающих в истории РПЛ и ЦСКА, но не легенда! Для меня значение легенды – другое измерение, другая градация. Сейчас пошла мода называть любого футболиста легендой, сыгравшего больше 100 матчей за клуб. Вагнер однозначно заслужил признание болельщиков, он приносил титулы, забивал важные голы.

Заслуживает ли прощального матча в футболке ЦСКА? Это какая-то медийная история больше. Любая игра, любые проводы интересны для болельщиков. Но это не Федор Черенков, чтобы его провожать с такими почестями. Закончил карьеру? Надо пожать руку и поблагодарить. Сейчас начинают провожать уже всех подряд. Единственного, кого можно было провожать, это Черенкова. Это народный футболист! Его так и проводили. А делать так для Вагнера... Ну, давайте и Тошича с Красичем так проводим!

Я к таким медиаисториям, как бывший футболист, отношусь не очень хорошо. Можно так каждому игроку. Это же затратная история. Надо попрощаться нормально, написать в газетах об этом, нарисовать его на стенке где-то и хватит!» – сказал Гришин. 

Кто выиграет ЛЧ?51087 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Гришин
logoВагнер Лав
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
Альберт Шестернев
logoФедор Черенков
logoЗоран Тошич
logoМилош Красич
Борис Копейкин
logoВсеволод Бобров
logoВладимир Федотов 1943
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Есть два типа футболистов , про одних ( таких как Вагнер) после окончания карьеры говорят : ушла эпоха
А про других ( таких как Гришин) думают : ушёл и по@##*
Ответ Ллб
Нурик ты ли это ?
Если Вагнер не легенда, то тогда ни один легионер за всю историю РПЛ не легенда
Не легенда,я так понимаю по одному признаку - иностранец
Ответ Дядя ТУРА
По признаку: вся карьера в одном клубе
Ответ Knife707
Там комбо, похоже.
И что иностранец и что легенды для него -- это игроки проведщие всю карьеру в одном клубе.
Иначе бы, назвав столько игроков, и про условных Тотти или Джерарда не забыл упомянуть , однозначно
Вагнер, наряду с Промесом или Хульком с Данни, легендарные личности в эпоху российской лиги. Да, они не провели всю карьеру в одном клубе как Акинфеев и чего?
Вагнер поднял ЦСКА на уровень, близкий к топам, выиграл еврокубок, вполне себе легенда.
Кто такой Вагнер Лав мне, болельщику отнюдь не ЦСКА, не пришлось вспоминать, помню и уважаю. За Гришиным пришлось лезть в поиск. Характерно )
Вагнер это не все подряд, это культовый футболист и человек, который внёс существенный вклад в чемпионате и еврокубках. А сколько ярких воспоминаний, сколько радости

И уверен, что на его прощальный матч люди придут - это Вагнер Лав, это имя звучит громко и отзывается в сердцах даже не армейских болельщиков
Ответ zer
Я точно приду!
Вагнер Лав легенда без сомнения, один из лучших. Даже спартачи это признают.
Вагнер де Соуза входит в клуб Федотова, по числу забитых мячей в матчах в РПЛ и Кубке России. Иностранец, на минуточку. Долго был единственным зарубежным футболистом в этом списке. Если он не один из лучших, то тогда кто ещё, непонятно.
Для меня легенды, например, – это Бобров, Федотов, Шестернев, Акинфеев, Копейкин, Гришин, - сказал А.С. Гришин.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
