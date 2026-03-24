Гришин про Вагнера Лава: «Суперфутболист, один из лучших нападающих в истории РПЛ и ЦСКА, но не легенда! Для меня легенды – это Бобров, Федотов, Шестернев, Акинфеев, Копейкин»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин объяснил, почему не считает Вагнера Лава легендой клуба.

Сегодня 41-летний бразилец объявил о завершении карьеры .

«Мне не нравится слово «легенда». Для меня легенды, например, – это Бобров , Федотов , Шестернев , Акинфеев , Копейкин . Вагнер Лав – суперфутболист, крутой игрок, один из лучших нападающих в истории РПЛ и ЦСКА, но не легенда! Для меня значение легенды – другое измерение, другая градация. Сейчас пошла мода называть любого футболиста легендой, сыгравшего больше 100 матчей за клуб. Вагнер однозначно заслужил признание болельщиков, он приносил титулы, забивал важные голы.

Заслуживает ли прощального матча в футболке ЦСКА? Это какая-то медийная история больше. Любая игра, любые проводы интересны для болельщиков. Но это не Федор Черенков, чтобы его провожать с такими почестями. Закончил карьеру? Надо пожать руку и поблагодарить. Сейчас начинают провожать уже всех подряд. Единственного, кого можно было провожать, это Черенкова. Это народный футболист! Его так и проводили. А делать так для Вагнера... Ну, давайте и Тошича с Красичем так проводим!

Я к таким медиаисториям, как бывший футболист, отношусь не очень хорошо. Можно так каждому игроку. Это же затратная история. Надо попрощаться нормально, написать в газетах об этом, нарисовать его на стенке где-то и хватит!» – сказал Гришин.