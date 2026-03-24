Представитель Euroconsumers: «Посещение ЧМ-2026 недоступно большинству обычных болельщиков. ФИФА использует монополию на продажу билетов, вынуждая людей принимать поспешные решения»

Представитель Euroconsumers: билеты на ЧМ-2026 недоступны многим обычным людям.

Ромейн Армангау, представитель Европейской организации потребителей Euroconsumers, раскритиковала ФИФА на фоне ситуации с ценами на билеты на матчи ЧМ-2026 .

Ранее стало известно, что Euroconsumers и объединение болельщиков Football Supporters Europe подали совместную жалобу в Еврокомиссию, обвинив ФИФА в злоупотреблении монопольным положением при продаже билетов на чемпионат мира.

«ФИФА обладает полной монополией на продажу билетов на чемпионат мира. Они используют эту власть, чтобы устанавливать цены, которых не было бы в условиях нормальной рыночной конкуренции, скрывая информацию от покупателей и вынуждая их принимать поспешные решения. Покупая этот билет, на самом деле вы не знаете, что приобретаете.

Это означает, что посещение чемпионата мира по футболу 2026 года стало финансово недоступным для большинства обычных болельщиков», – приводит слова Армангау Politico.