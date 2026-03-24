  Представитель Euroconsumers: «Посещение ЧМ-2026 недоступно большинству обычных болельщиков. ФИФА использует монополию на продажу билетов, вынуждая людей принимать поспешные решения»
Представитель Euroconsumers: «Посещение ЧМ-2026 недоступно большинству обычных болельщиков. ФИФА использует монополию на продажу билетов, вынуждая людей принимать поспешные решения»

Представитель Euroconsumers: билеты на ЧМ-2026 недоступны многим обычным людям.

Ромейн Армангау, представитель Европейской организации потребителей Euroconsumers, раскритиковала ФИФА на фоне ситуации с ценами на билеты на матчи ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что Euroconsumers и объединение болельщиков Football Supporters Europe подали совместную жалобу в Еврокомиссию, обвинив ФИФА в злоупотреблении монопольным положением при продаже билетов на чемпионат мира.

«ФИФА обладает полной монополией на продажу билетов на чемпионат мира. Они используют эту власть, чтобы устанавливать цены, которых не было бы в условиях нормальной рыночной конкуренции, скрывая информацию от покупателей и вынуждая их принимать поспешные решения. Покупая этот билет, на самом деле вы не знаете, что приобретаете.

Это означает, что посещение чемпионата мира по футболу 2026 года стало финансово недоступным для большинства обычных болельщиков», – приводит слова Армангау Politico.

Кто выиграет ЛЧ?51527 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Да, это так. Посещение мировых форумов превращается в мероприятие для богатых. К слову, искусство (опера, балет, театр) тоже становится забавой для элит.
Да, это так. Посещение мировых форумов превращается в мероприятие для богатых. К слову, искусство (опера, балет, театр) тоже становится забавой для элит.
Когда это опера и балет были доступны народу?
Да, это так. Посещение мировых форумов превращается в мероприятие для богатых. К слову, искусство (опера, балет, театр) тоже становится забавой для элит.
Почему забавой-то? Привычкой же ☝️
Покупательская способность в штатах повыше, там билеты раскупят. В Канаде тоже, хоть и похуже.
Вот мексиканцы последние гроши отдадут, чтоб на футбол попасть, тем более на перелёты не надо тратиться. Европейцам и азиатам непросто будет. Дорогие билеты , проживание , еда и прочие мелкие карманные расходы. ФИФА меркантилизирует ЧМ по футболу до запредельных значений,
по факту отсекая все больше и больше болельщиков футбола от величайшего фестиваля народов мира. Европейцам, африканцам и азиатам пора надо обьявит бойкот.
А, да в США могут кредиткой расплатиться, и потом 30 лет расплачиваться за этот билет на какой-то никчёмный матч, по сути как ипотека )) С одной стороны, вроде как естественный отбор - выявляются такие сказочные, которые отдают огромные деньги просто ни за что, а с другой стороны вроде и не стоит глумиться над теми нелепыми, которые это делают, болезни всё же у многих присутствуют.
