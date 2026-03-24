  • Мостовой на вопрос об увольнении Абаскаля из «Атлетико Сан-Луис»: «Любите вы нефутбольных людей поддерживать и вспоминать. Я все сказал про его некомпетентность еще три года назад»
Мостовой на вопрос об увольнении Абаскаля из «Атлетико Сан-Луис»: «Любите вы нефутбольных людей поддерживать и вспоминать. Я все сказал про его некомпетентность еще три года назад»

Мостовой об Абаскале: я все сказал про его некомпетентность еще три года назад.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос об увольнении Гильермо Абаскаля из мексиканского «Атлетико Сан-Луис».

«Не даете вы мне его забыть. Так хорошо, что мы его вроде бы уже забыли, но любите вы нефутбольных людей поддерживать и вспоминать.

Я все сказал про его некомпетентность еще три года назад. Не удивлен, что и из Мексики его выгнали. Но игры его команды даже не смотрел, вообще не интересно было», – сказал Мостовой. 

Давайте признаемся - мы ждали )))
А стишок?
Ответ serginn
А стишок?
Уехал из Мексики
Шарлатан Абаскаль
Нет цензурной лексики
Вот такая мораль
Ответ serginn
А стишок?
Вылетел вдруг Абаскаль
Из латино Кукуева,
Ну и пусть себе летит,
Тренеришка.........***** нефутбольный
Ответ Трент Александр-Мостовой
И ведь правда сказал
а ты хорош (про никнейм)
Думаю стихи он напишет такие:
На свете есть один лишь Царь
Катись ты ######,Абаскаль
Ты не футбольный человек,
Не будешь тренером вовек!(Александр Мостовой)
Ответ Сергей Круг
Думаю стихи он напишет такие: На свете есть один лишь Царь Катись ты ######,Абаскаль Ты не футбольный человек, Не будешь тренером вовек!(Александр Мостовой)
Слог почти как у Михаила Круга
Под новостью про увольнение люди писали, что завтра день Мостового на спортсе. Но явно недооценили Царя. Он уже интервью раздаёт.
Мы, конечно, не ждали такой сдержанной реакции, но все равно спасибо.
Но он много про кого и что говорил, тот же Тедеско относительно успешен и востребован, а Мостовой, будучи локальной легендой в Испании, собирает копейки с журналистов за интервью и звонки...

Он великий футболист, но стал или заложником образа или дураком!
Мостовой уже не эксперт, а push-уведомление по Абаскалю: где того увольняют, там Царь сразу появляется.
Вспоминается старый лозунг: критикуешь - предлагай
Мусаев (нефутбольный человек) привёл Краснодар к чемпионству, и близок ко второму
Ответ fedor2026turin
Мусаев (нефутбольный человек) привёл Краснодар к чемпионству, и близок ко второму
Это заслуга футболистов.
Ответ fussballer
Это заслуга футболистов.
Мост, разлогинься)
