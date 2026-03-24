Мостовой на вопрос об увольнении Абаскаля из «Атлетико Сан-Луис»: «Любите вы нефутбольных людей поддерживать и вспоминать. Я все сказал про его некомпетентность еще три года назад»

Мостовой об Абаскале: я все сказал про его некомпетентность еще три года назад.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос об увольнении Гильермо Абаскаля из мексиканского «Атлетико Сан-Луис ».

«Не даете вы мне его забыть. Так хорошо, что мы его вроде бы уже забыли, но любите вы нефутбольных людей поддерживать и вспоминать.

Я все сказал про его некомпетентность еще три года назад. Не удивлен, что и из Мексики его выгнали. Но игры его команды даже не смотрел, вообще не интересно было», – сказал Мостовой.