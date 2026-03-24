«Црвена Звезда» сыграет с «Зенитом» в июле, заявил гендиректор клуба Терзич. «Спартак» не обращался к сербам по поводу матча
«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в июле.
«Црвена Звезда» проведет товарищеский матч с «Зенитом» в июле.
Об этом сообщил гендиректор сербского клуба Звездан Терзич. Также он опроверг информацию о том, что главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович отказался от товарищеского матча со «Спартаком», так как посчитал красно-белых более слабым соперником – ранее об этом писал «Mash на спорте».
«У нас запланирован матч с «Зенитом» в июле, и это вполне нормально, ведь мы играем с «Зенитом» каждый год.
Никто из «Спартака» не связывался с нами по поводу этого матча, и неправда, что Деян Станкович делал какие-либо заявления относительно товарищеских матчей», – сказал Терзич.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
К новости про Зенит приплели с потолка что Спартак плохой
Хороший соперник , вполне на уровне топ 5 нашей лиги . Сыграть с ними , решение более чем правильное .
Очевидно, что ЦЗ интересней сыграть с топ-клубом, чем со Спартачком. Станкович прекрасно знает разницу в классе.
Очевидно, что ЦЗ интересней сыграть с топ-клубом, чем со Спартачком. Станкович прекрасно знает разницу в классе.
Ну, они же с Зенитом играть хотят, хотя с топ клубом, да, поинтереснее было бы
Очевидно, что ЦЗ интересней сыграть с топ-клубом, чем со Спартачком. Станкович прекрасно знает разницу в классе.
Разницу в зарплате ощутил в раза 3 меньше, вот и класс уже не тот, хотя Спартак по набору игроков на голову выше)
«Црвена звезда»: «Нам просто не интересно играть со спартачком, это не наш формат!»
«Црвена звезда»: «Нам просто не интересно играть со спартачком, это не наш формат!»
...нам интереснее спонсора унизить
Победитель выходит на Сьон, проигравший отправляется в путь регионов
