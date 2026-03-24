Пономарев о словах Талалаева про конфликт с Челестини: «Эти заявления как будто идут не от взрослого мужчины, а от мальчишки. Он 1000 раз неправ, нельзя тренеру такое делать»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева о стычке в матче против армейцев. 

Игра 21-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА завершилась победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо. Между командами завязалась массовая потасовка. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

Позднее Талалаев заявил: «Если снова возникнет момент, который будет определять судьбу «Балтики» с точки зрения очков, и будет возможность выбить мяч на трибуну, я это сделаю».

«Все эти заявления как будто идут не от взрослого мужчины, а от мальчишки. Если бы я знал его телефон, я бы ему позвонил. Мы с Андреем в хороших отношениях. Он нормальный, адекватный парень. Мы с ним на телевидении пересекались, ничего такого и не было. Но я бы ему высказал об этом поступке. Он 1000 раз неправ! Нельзя главному тренеру такие вещи делать.

Челестини же добился определенных успехов в футболе, надо какое-то уважение проявлять. Надо себя скромно вести! Талалаев же на виду, его постоянно показывают в трансляциях. Ему бы, наоборот, подать этот чертов мяч! Поблагодарил бы за игру и судей, и тренеров ЦСКА, игроков. Вот это был бы поступок! Он бы столько козырей набрал таким образом. Его бы все зауважали. А сейчас – нет.

Его перестали уважать тренеры и игроки РПЛ. Из-за своего характера перечеркнул абсолютно все, всю свою работу. После таких заявлений и поступков будет очень сложно исправить все. Нельзя себе такое позволять. Ни Бесков, ни Романцев, ни Симонян себе не позволяли таких поступков. Столько всего добились и были очень скромными. Публичный пример должен показывать пример футболистам, зрителям и тренерам. Очень нехорошо себя повел Андрей», – сказал Пономарев. 

Андрей Талалаев: «Предложил Челестини пообщаться после матча, ждал 5-7 минут, но не дождался. С одним тренером у меня уже было такое общение – расставили все точки над i»

Талалаев о бане на 4 матча: «Провокация была со стороны футболиста ЦСКА. Затяжки происходят в каждом втором матче – и никто никого не бьет, не толкает, не прыгает по техзонам»

Талалаев о Челестини: «Причислять к врагам не собираюсь, но и уважения к нему не испытываю. Вы придаете слишком большое внимание жестам и словам – надо обращать внимание на поступки»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Даже Пономарёв на фоне Талалаева выглядит адекватным
Даже Пономарёв на фоне Талалаева выглядит адекватным
Талалай прекрасный провокатор.
Он питается энергией неадекватных ханжей, которые усраться в интернете готовы, чтобы показать, какие они правильные, купола-кресты и все такое, лишь бы свою дичь оправдать и забыться в чужих грехах копаясь🌚
Пономарев прав на 1000%
Я предпочитаю оценивать тренеров по их профессиональным качествам, а не по личным.
Я предпочитаю оценивать тренеров по их профессиональным качествам, а не по личным.
Тренерская работа это не только черчение схем, это ещё и личные контакты с игроками. И ещё требуется общение много с кем. В этой профессии без личных качеств обойтись ну никак не получится.
Я предпочитаю оценивать тренеров по их профессиональным качествам, а не по личным.
Они не отделимы друг от друга... Профессионал прежде всего цельная личность...
Талалаев сделал из Балтики конфетку, на игру которой смотреть одно удовольствие. И спасибо ему за это. Дай бог не на один сезон. Наряду с Краснодаром, самая стабильная команда текущего чемпионата. Не удивлюсь, если по итогу будут вторыми, отодвинув походу уже перманентного юбиляра Зенит.
