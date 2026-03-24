Пономарев о словах Талалаева про конфликт с Челестини: «Эти заявления как будто идут не от взрослого мужчины, а от мальчишки. Он 1000 раз неправ, нельзя тренеру такое делать»

Владимир Пономарев: Талалаев 1000 раз неправ в ситуации со стычкой.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева о стычке в матче против армейцев.

Игра 21-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА завершилась победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо. Между командами завязалась массовая потасовка. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

Позднее Талалаев заявил : «Если снова возникнет момент, который будет определять судьбу «Балтики» с точки зрения очков, и будет возможность выбить мяч на трибуну, я это сделаю».

«Все эти заявления как будто идут не от взрослого мужчины, а от мальчишки. Если бы я знал его телефон, я бы ему позвонил. Мы с Андреем в хороших отношениях. Он нормальный, адекватный парень. Мы с ним на телевидении пересекались, ничего такого и не было. Но я бы ему высказал об этом поступке. Он 1000 раз неправ! Нельзя главному тренеру такие вещи делать.

Челестини же добился определенных успехов в футболе, надо какое-то уважение проявлять. Надо себя скромно вести! Талалаев же на виду, его постоянно показывают в трансляциях. Ему бы, наоборот, подать этот чертов мяч! Поблагодарил бы за игру и судей, и тренеров ЦСКА, игроков. Вот это был бы поступок! Он бы столько козырей набрал таким образом. Его бы все зауважали. А сейчас – нет.

Его перестали уважать тренеры и игроки РПЛ. Из-за своего характера перечеркнул абсолютно все, всю свою работу. После таких заявлений и поступков будет очень сложно исправить все. Нельзя себе такое позволять. Ни Бесков, ни Романцев, ни Симонян себе не позволяли таких поступков. Столько всего добились и были очень скромными. Публичный пример должен показывать пример футболистам, зрителям и тренерам. Очень нехорошо себя повел Андрей», – сказал Пономарев.

