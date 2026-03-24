  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Хорхе Сампаоли: «Современный футбол – скорее набор индивидуальных действий, чем командная игра. Это отражение общества, где каждый сосредоточен на себе – с этой тенденцией нужно бороться»
13

Хорхе Сампаоли: «Современный футбол – скорее набор индивидуальных действий, чем командная игра. Это отражение общества, где каждый сосредоточен на себе – с этой тенденцией нужно бороться»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил снижение роли командного взаимодействия в современном футболе.

– Как вы думаете, распространилась ли в последние годы культура, привнесенная Кройффом?

– На сегодняшний день самый яркий ее представитель – Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити», который продолжил позиционную игру и идею доминирования над соперниками на их половине поля. Но таких идей придерживается лишь несколько команд. Современный футбол стал видом спорта, в большей степени основанным на персональных противостояниях, один на один. Между игроками стало меньше общения.

– Что это значит?

– Футбол стал другим. Я бы хотел, чтобы было больше командной игры, потому что, по-моему, именно это делает этот вид спорта особенным. Сегодняшний футбол похож скорее на набор индивидуальных действий, чем на командную игру.

– Как вы думаете, футбол стремится к этому, к единоборствам?

– Да, безусловно. Это также отражает современное общество. Человек становится все более эгоцентричным, сосредоточенным на себе, на своем телефоне, на своем собственном мире. Меньше делится информацией с другими. Собрать команду для совместной работы становится все сложнее. Вот почему с этой тенденцией необходимо бороться, – сказал Сампаоли.

Кто выиграет ЛЧ?49896 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoХорхе Сампаоли
logoМанчестер Сити
logoтактика
logoЙохан Кройфф
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Многие наоборот ругают современный футбол за отсутствие индивидуальностей. Все больше на первый план выходят тактика, стандарты и прочее. Лично мне тоже так кажется. Люди один в один даже перестали толком обыгрывать за исключением единиц
Ответ Hitgoe Himgob
Так одно не исключает другого. Блеклые и безликие игроки совершают одинаковые индивидуальные действия. Нет нестандартных действий и нестандартных игроков.
Ответ Hitgoe Himgob
Обвести 1 в 1 (а тем более 1 в 2, 1 в 3 и тд) - это всегда было уделом единиц. Во все времена. Именно поэтому дриблёры всегда большое впечатление на публику производили. Про Гарринчу настоящие легенды слагают, как он по несколько раз какого-нибудь оппонента обводил (хотя сохранившиеся видео намекают, что это именно легенды). Если бы это было чем-то обыденным, никто не восхищался бы так сильно. Так что тут ничего нового.
Какая-то дичь. Вообще все наоборот. Игроков-индивидуалистов остались крохи.
Ответ U
Так оно этого и не отрицает. Он говорит буквально следующее: современный футбол - набор индивидуальных действий.
Сампаоли о чём вообще говорит?! Раньше зачастую в команде было чёткое деление, кто то играет только в атаку, а у кого то задача простая, отобрать мяч и отдать вон тому парню. Современный же футбол всех превращает в универсальных солдат, командный прессинг, вратарь распасовщик, центральные защитники подключающиеся в атаку и так далее. Наоборот в футболе какой-то социализм процветает!
Просто Сампаоли не умеет в такой футбол, вот и жалуется
Нашли кого спрашивать об этом. Эталонный физручелло.
Абсолютно наоборот.Не хватает таких игроков как Озил,Гути,Месси или Хамеса даже условного
Талалаев поспорил бы
Я давно говорю, что современный футбол это лёгкая атлетика с мячом.
Ответ Amalfitano
Сампаоли даже не преувеличил проблему, он её высосал из пальца.
Прессинг - это в высшей степени командная работа. Невозможно прессинговать в одно лицо. Это просто бессмысленно. Кстати, Сампаоли сам адепт прессинга и его команды практикуют это дело.
С другой стороны, чтобы противостоять прессингу и удерживать мяч и тем более вести атаку, требуется мастерство, намного более высокое, чем раньше.
Он скорее имеет ввиду психологический аспект, а не технический. В современном футболе стало очень мало индивидуально сильных футболистов, из-за этого команды часто используют прессинг и кстати в этой области идет борьба именно один в один, но современным футболистам сложно выходить из под прессинга индивидуально, в основном это делают за счет командных действий и если системно это не получается, лавры забирает прессингующая команда. Вот по факту, раньше Тотти или Зидана опекали по 3-4 футболиста и они способны были уйти из под такого прессинга, сейчас же игроки один в один не способны обыграть, да и не будут этого делать, так как заточены под схемы и тактику. Что касается психологического аспекта, игроки выполняют функцию тренера, но не готовы зачастую по спортивному так сказать оставить себя на поле, думают больше о себе и медиа вокруг себя.
Вроде скорее в 90ые и 2000ые ранние это была игра индивидуальностей. Сейчас как раз больше тактики, да и индивидуальностей меньше стало.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
