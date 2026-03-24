Хорхе Сампаоли: «Современный футбол – скорее набор индивидуальных действий, чем командная игра. Это отражение общества, где каждый сосредоточен на себе – с этой тенденцией нужно бороться»
Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли отметил снижение роли командного взаимодействия в современном футболе.
– Как вы думаете, распространилась ли в последние годы культура, привнесенная Кройффом?
– На сегодняшний день самый яркий ее представитель – Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити», который продолжил позиционную игру и идею доминирования над соперниками на их половине поля. Но таких идей придерживается лишь несколько команд. Современный футбол стал видом спорта, в большей степени основанным на персональных противостояниях, один на один. Между игроками стало меньше общения.
– Что это значит?
– Футбол стал другим. Я бы хотел, чтобы было больше командной игры, потому что, по-моему, именно это делает этот вид спорта особенным. Сегодняшний футбол похож скорее на набор индивидуальных действий, чем на командную игру.
– Как вы думаете, футбол стремится к этому, к единоборствам?
– Да, безусловно. Это также отражает современное общество. Человек становится все более эгоцентричным, сосредоточенным на себе, на своем телефоне, на своем собственном мире. Меньше делится информацией с другими. Собрать команду для совместной работы становится все сложнее. Вот почему с этой тенденцией необходимо бороться, – сказал Сампаоли.
Просто Сампаоли не умеет в такой футбол, вот и жалуется
Прессинг - это в высшей степени командная работа. Невозможно прессинговать в одно лицо. Это просто бессмысленно. Кстати, Сампаоли сам адепт прессинга и его команды практикуют это дело.
С другой стороны, чтобы противостоять прессингу и удерживать мяч и тем более вести атаку, требуется мастерство, намного более высокое, чем раньше.