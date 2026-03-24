«Когда Рюдигер перестает делать глупости, держит себя в руках и сосредотачивается на игре, он становится центральным защитником мирового класса». Маттеус об Антонио

Лотар Маттеус: Рюдигер – защитник мирового класса, когда не делает глупостей.

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением об Антонио Рюдигере .

Экс-футболист высказался о подборе игроков, которые могут сыграть в центре обороны сборной Германии.

«В обороне Рюдигер в последнее время сталкивается с травмами и другими проблемами. Когда он перестает делать глупости, держит себя в руках и сосредотачивается на игре в футбол, он становится центральным защитником мирового класса.

В лице Рюдигера и Та у тренера сборной Германии есть два правоногих игрока, а в лице Шлоттербека – один левоногий. Шлоттербек, на мой взгляд, обладает высочайшим мастерством в том, чтобы начинать атаки, в то время как Та, на мой взгляд, стал более стабильным, чем в прошлом сезоне.

Рюдигер добился определенных успехов с «Реалом » в мадридском дерби и в Лиге чемпионов. В четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» и в товарищеских матчах сборной он может показать, что готов играть в стартовом составе», – написал Маттеус в своей колонке.