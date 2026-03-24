Экс-арбитр ФИФА Николаев: «Не считаю, что весной с судейством произошло что-то страшное. Офсайдные линии надо принимать такими, какие они есть – мы не можем сразу решить все проблемы»
Алексей Николаев: не считаю, что весной с судейством произошло что-то страшное.
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о критике судейства в Мир РПЛ после зимней паузы.
«Не считаю, что этой весной произошло что-то страшное с работой арбитров. В первом же туре после возобновления на первое место вышел ВАР, было много вмешательств. Это стало катализатором того, что многие заговорили о судействе.
Нужно ли менять офсайдные линии? Мы в той ситуации, когда не можем сразу решить все проблемы. Надо принимать линии такими, какие они сейчас есть. В спорной ситуации, когда офсайдные линии не дают четкого понимания, лучше доверяться решению лайнсмена», – сказал Николаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Да офсайдные линии второе дело... Посмотри, как пенали ставят ЗПРФ
Судьи убивают наш футбол
А можно вообще ничего не решать, хочу так сужу, хочу сяк, главное чтобы всегда судья был прав.
Привык человек принимать все таким, как оно есть.
Да ничего не произошло, они всегда так судили. Что не тур то скандал. Может установка такая, сейчас же всё надо превратить в шоу, вот они и дуркуют. Нормальный футбол дайте посмотреть, без этих судей, дзюб с талалаевым и черданцевых с губерами.
