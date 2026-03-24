Экс-арбитр ФИФА Николаев: «Не считаю, что весной с судейством произошло что-то страшное. Офсайдные линии надо принимать такими, какие они есть – мы не можем сразу решить все проблемы»

Алексей Николаев: не считаю, что весной с судейством произошло что-то страшное.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался о критике судейства в Мир РПЛ после зимней паузы.

«Не считаю, что этой весной произошло что-то страшное с работой арбитров. В первом же туре после возобновления на первое место вышел ВАР, было много вмешательств. Это стало катализатором того, что многие заговорили о судействе.

Нужно ли менять офсайдные линии? Мы в той ситуации, когда не можем сразу решить все проблемы. Надо принимать линии такими, какие они сейчас есть. В спорной ситуации, когда офсайдные линии не дают четкого понимания, лучше доверяться решению лайнсмена», – сказал Николаев.

Проблема судей РПЛ – не в китайских линиях