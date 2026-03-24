  • Кристофер Ву: «Когда думаю о России, я думаю в первую очередь о «Спартаке». Это самый большой клуб в стране»
20

Защитник «Спартака» Кристофер Ву назвал красно-белых самой большой командой России.

«На мой взгляд, «Спартак» – самый большой клуб в России. Когда я выбирал его для перехода, я знал об этом. Это самый большой клуб страны. Когда думаю о России, я думаю в первую очередь о «Спартаке».

В прошлом у «Спартака» было много великих побед, мы должны продолжить то, что было начато тогда. Мы должны сражаться ради этого», – сказал Ву. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoКристофер Ву
logoСпартак
И о борще тоже!
Ответ allreally
И о борще тоже!
Ну, от борща, хотя бы, запах приятный
Ву на удивление классный и позитивный чувак, поэтому его даже ругать не хочется, но видно что чел на поле старается и реально хочет приносить пользу команде
Если уже даже Ву думает о России…наверное, первый канал начал смотреть уже
