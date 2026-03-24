Пименов не считает, что Акинфееву пора завершать карьеру: «Слишком много внимания обращаем на его ошибки. Сколько он выручает, но об этом не говорим уже, потому что это норма для него»

Пименов: Акинфееву не пора заканчивать.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов выразил мнение, что 39-летнему голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву пока не стоит завершать карьеру.

– Акинфеев ошибся в матче с махачкалинским «Динамо». Может быть, стоит первым номером наигрывать Торопа или как-то уже намекнуть Игорю Владимировичу, что пора уходить?

– Наверное, не соглашусь. Потому что каждая ошибка Акинфеева на виду, она яркая. Мы почему-то слишком много внимания обращаем на эти ошибки, слишком внимательны к ним.

Хотя мы же видим, сколько он выручает. Видим, но об этом не говорим уже, потому что это норма для него.

Поэтому здесь ничего страшного. Акинфеев же не сам себя в состав ставит. Если тренерский штаб доверяет Акинфееву, значит, в ежедневной работе он выглядит лучше, – сказал Пименов.

