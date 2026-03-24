«Еще 500 раз пробьешь – не забьешь». Карпин – Литвинову о голе «Оренбургу» ударом из-за штрафной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подшутил над полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым после гола «Оренбургу».
В 22-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (2:0) Литвинов забил второй гол – от перекладины ударом из-за штрафной.
– Когда ты последний гол забивал? Лет пять назад?
– В чемпионате? Три года назад.
– Понятно. Еще 500 раз пробьешь – не забьешь, – со смехом сказал Карпин Литвинову в расположении сборной.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: YouTube-канал сборной России
Но это Валера
При том что почему-то его кучу лет ставят цз где он постоянно теряет концентрацию