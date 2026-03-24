  • «Еще 500 раз пробьешь – не забьешь». Карпин – Литвинову о голе «Оренбургу» ударом из-за штрафной
41

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подшутил над полузащитником «Спартака» Русланом Литвиновым после гола «Оренбургу».

В 22-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» (2:0) Литвинов забил второй гол – от перекладины ударом из-за штрафной.

– Когда ты последний гол забивал? Лет пять назад?

– В чемпионате? Три года назад.

– Понятно. Еще 500 раз пробьешь – не забьешь, – со смехом сказал Карпин Литвинову в расположении сборной.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: YouTube-канал сборной России
На что Литвинов ехидно ответил: «ещё 100 раз возглавишь - трофей не возьмёшь»
Будем надеяться, что его уберут из сборной, когда бан снимут.
Мне кажется хороший тренер должен хвалить за удачные действия, и обращать внимание на неудачные.
Но это Валера
Откуда эстонскому пуделю знать что такое быть хорошим тренером? 🤣
Они со Слуцким и Дзюбой потом ток-шоу замутят🤣🤌🏻
Все что нужно знать о тренере)
И что именно мы должны узнать о Карпине из этого высказывания?
Как можно говорить такое про игрока прессе? Это можно в команде прикалываться)
Пусть Литвинов почаще бьёт по воротам, Красавчик,Молодец!
Вот Литвинов стал играть в опорной зоне, сразу забил.

При том что почему-то его кучу лет ставят цз где он постоянно теряет концентрацию
Странно, что ты Валеру заигнорил здесь)
=ВАЛЕРУ НЕ ТРОГАЕМ=
Махинатор-мотиватор в действии. А на самом деле он просто ограниченный и невежественный человек.
а что надо было сказать? молодец, еще забьешь не один такой, так держать, молодец? Вам зумерам только так подавай, по головке гладь. иначе вы лицо в капюшон и обидку заталили, тютьки мамкины
Лучше промолчать, за умного сойдёт.
Это ван Бастен Дасаеву "больше так не забьёт".
Эх, Валера Валера
Ещё раз динамо возглавишь -еще раз уволят
