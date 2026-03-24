Ди Канио о Леау: «В футболе даже одно «но» – это слишком. У него их 5-6. Только в Италии мы миримся с этим. Если «Милан» хочет создать команду мирового класса, в ней нет места такому игроку»

Ди Канио о Леау: в футболе даже одно «но» – это слишком, у него их 5-6.

Бывший нападающий «Лацио», «Милана» и «Вест Хэма» Паоло Ди Канио подверг критике вингера «Милана» Рафаэла Леау.

– Леау остается нападающим «Милана» на будущее?

– Если мы в Италии хотим развиваться, надо смотреть на Испанию и Германию. Не на Англию, там совсем другой мир. В Испании и Германии нет игрока, мнение насчет которого всегда было бы разделено. «Да, но вот бы он забивал. Да, но он же забивает...»

В футболе даже одно важное «но» – это слишком. У Леау их пять-шесть. Так нельзя. Только в Италии мы миримся с этим, принимаем это. Возможно, из-за нехватки талантов. Если «Милан» хочет создать команду мирового класса и правильную атмосферу, в ней нет места игроку, которого не добудиться с утра.

– Вы понимаете, что Леау обидится на эти слова?

– Мне-то что? Я здесь для того, чтобы сказать то, что думаю. Он мне не брат. Меня тоже много критиковали.

Дело не в том, что я на него злюсь. Я говорю, что многие другие игроки очень сильны и очень хороши. Например, Йылдыз – надежный и серьезный игрок, стремящийся стать чемпионом, – заявил Ди Канио.