  Ди Канио о Леау: «В футболе даже одно «но» – это слишком. У него их 5-6. Только в Италии мы миримся с этим. Если «Милан» хочет создать команду мирового класса, в ней нет места такому игроку»
Ди Канио о Леау: «В футболе даже одно «но» – это слишком. У него их 5-6. Только в Италии мы миримся с этим. Если «Милан» хочет создать команду мирового класса, в ней нет места такому игроку»

Ди Канио о Леау: в футболе даже одно «но» – это слишком, у него их 5-6.

Бывший нападающий «Лацио», «Милана» и «Вест Хэма» Паоло Ди Канио подверг критике вингера «Милана» Рафаэла Леау.

– Леау остается нападающим «Милана» на будущее?

– Если мы в Италии хотим развиваться, надо смотреть на Испанию и Германию. Не на Англию, там совсем другой мир. В Испании и Германии нет игрока, мнение насчет которого всегда было бы разделено. «Да, но вот бы он забивал. Да, но он же забивает...»

В футболе даже одно важное «но» – это слишком. У Леау их пять-шесть. Так нельзя. Только в Италии мы миримся с этим, принимаем это. Возможно, из-за нехватки талантов. Если «Милан» хочет создать команду мирового класса и правильную атмосферу, в ней нет места игроку, которого не добудиться с утра.

– Вы понимаете, что Леау обидится на эти слова?

– Мне-то что? Я здесь для того, чтобы сказать то, что думаю. Он мне не брат. Меня тоже много критиковали. 

Дело не в том, что я на него злюсь. Я говорю, что многие другие игроки очень сильны и очень хороши. Например, Йылдыз – надежный и серьезный игрок, стремящийся стать чемпионом, – заявил Ди Канио.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Pianeta Milan
Ты "Мойдодыр" читал? - добавил Ди Канио
Ответ Knife707
Ты "Мойдодыр" читал? - добавил Ди Канио
Хорош, жаль лайки закончились(
в чем то прав ,достали это недоспортмены
Пипец конечно журналюха, он может обидится🤣 Еще бы добавила насчет расизма. Был бы какой нибудь терпила коих много сейчас он бы еще извинился. Но Ди Канио мужик и все точно сказал, а не оскорблял главное как это делает к примеру Кассано. Мне то что, лучше не скажешь. Да Леау пора уже на выход из Милана достал этот шансонье
Вот случай Леау на самом деле очень интересный.
Он игрок, который идеально бы вписался в футбол 00-х.
А для современного футбола он слишком ленивый.

И получается с одной стороны фанаты кричат, что в современном футболе мало индивидуалистов, игроков, которые берут игру на себя, а с другой стороны Леау просто не подходит для современного топ футбола.
Может быть и прав Ди Канио. Да вот только понять не могу: Чё там Милан строит? Команду мирового уровня?
Ответ noyneim
Может быть и прав Ди Канио. Да вот только понять не могу: Чё там Милан строит? Команду мирового уровня?
финансисты клубом управляют. У них собственные представления об успехе.
Деградировал сильно за последние 3 года. Надо продавать. Пойдет на пользу всем
Португалец с ЧСВ. Где-то мы уже это видели
Материалы по теме
У Леау мышечная травма, сообщил Аллегри: «Он не в состоянии играть и за сборную Португалии. У него будет пара недель на полное восстановление»
«Милан» готов продать Леау – клуб разочарован игрой и поведением вингера. Отступные португальца – 170 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
Леау предъявлял претензии Пулишичу в раздевалке после поражения от «Лацио» – Кристиан дважды не отдал ему пас. Аллегри пришлось вмешаться
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Санкт-Паули» U19 Добрик совершил каминг-аут
вчера, 22:40
Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
вчера, 22:02
Петицию о бойкоте ЧМ-2026 подписали 170+ тысяч нидерландцев: «Мы не хотим, чтобы наши футболисты косвенно поддерживали террористическую политику Трампа»
вчера, 21:47
Экс-диетолог «Реала» об обследовании не того колена Мбаппе: «Не знаю, что хуже – это или то, что планы по добавкам в «Мадриде» составляются через бесплатный ChatGPT»
вчера, 21:22Фото
Мостовой об Абаскале: «Мы до сих пор слышим об этом человеке только благодаря журналистам. Я в первые минуты сказал: «Ребят, вы чего?» Многим понадобилось два года в нашей стране»
вчера, 21:04
Кварацхелия стал капитаном сборной Грузии
вчера, 20:53
Моссаковский – Гаджиеву о словах про Уткина: «Как некрасиво. Особенно в адрес того, кто уже не может ответить»
вчера, 20:50
Агент Салаха об уходе из «Ливерпуля»: «Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это означает, что никто не знает»
вчера, 20:06
Забирайте ретроджерси «МЮ» или другого любимого клуба в футбольной Аркаде
вчера, 20:00Тесты и игры
Салах бесплатно уйдет из «Ливерпуля» – игрок договорился с клубом о расторжении контракта, как и Клопп. «Красные» приняли желание Мохамеда начать новую главу
вчера, 19:43
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
вчера, 20:40
«Барселона» ужесточит правила пользования абонементами начиная с игры с «Атлетико» в ЛЧ. Запретят передачу билетов за 24 часа до матча, покупателей обяжут вводить личные данные
вчера, 20:29
В Колумбии умер 18-летний футболист «Мильонариос» Кастрильон, потерявший сознание на поле во время матча молодежного первенства
вчера, 18:38
Вингер «Порту» Виллиам: «Неймар и Винисиус очень вдохновляют меня – я смотрю видео с ними, их характеристики похожи на мои. Роналду и Месси вдохновляют своей работой»
вчера, 18:35
Экс-тренер «Боруссии» Терзич – фаворит на пост в «Атлетике». Переговоры с немцем на продвинутой стадии
вчера, 18:32
Леманн о Кепе в финале Кубка лиги: «Он допустил одну ошибку, но провел хороший матч. Почему бы не поддержать его? Если с Райей что-то случится, «Арсеналу» понадобится уверенный в себе дублер»
вчера, 18:22
20-летнего вратаря «Форварда» застрелили в Швеции. Целью мог быть другой человек, у полиции пока нет подозреваемых
вчера, 18:20
Луис Гарсия возглавил «Севилью». Кахигао хотел видеть испанца в «Спартаке»
вчера, 17:56Фото
Кунде о Педри: «Мой любимый игрок, он просто великолепен – врожденная техника, невероятное умение читать игру. Он пробегает по 12 км за матч, возвращая мяч и прорывая оборону соперника»
вчера, 17:54
Вембаньяма о ЧМ-2026: «Считаю Францию фаворитом. Эти ребята меня впечатляют – надеюсь, смогу посмотреть несколько матчей»
вчера, 17:13
