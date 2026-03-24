Агаларов считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «У нас довольно хорошая сборная. Много талантливых ребят, много опытных»

Гамид Агаларов: Россия могла бы попасть на ЧМ-2026.

Нападающий махачкалинского «Динамо » Гамид Агаларов считает, что сборная России смогла бы попасть на ЧМ-2026 .

«Смогла бы Россия попасть на ЧМ-2026? Я считаю, что да, потому что у нас довольно хорошая сборная. Много талантливых ребят, много опытных ребят, поэтому думаю, что мы бы попали на турнир», – сказал Агаларов.

Команда Валерия Карпина проведет BetBoom товарищеский матч со сборной Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а со сборной Мали встретится 31 марта в Санкт‑Петербурге.