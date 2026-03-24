Агаларов считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «У нас довольно хорошая сборная. Много талантливых ребят, много опытных»
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов считает, что сборная России смогла бы попасть на ЧМ-2026.
«Смогла бы Россия попасть на ЧМ-2026? Я считаю, что да, потому что у нас довольно хорошая сборная. Много талантливых ребят, много опытных ребят, поэтому думаю, что мы бы попали на турнир», – сказал Агаларов.
Команда Валерия Карпина проведет BetBoom товарищеский матч со сборной Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а со сборной Мали встретится 31 марта в Санкт‑Петербурге.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
Это мексиканцы или японцы, если бы их чудным образом отстранили, могли бы рассуждать, что точно вышли бы, т.к. они практически всегда выходят, сыграв на куче ЧМ к ряду.
А наши кудесники мяча, северные бразильцы, могут с уверенностью утверждать лишь, что ниже 3го места в отборе не упадут :))