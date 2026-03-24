  Агаларов считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «У нас довольно хорошая сборная. Много талантливых ребят, много опытных»
9

Агаларов считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «У нас довольно хорошая сборная. Много талантливых ребят, много опытных»

Гамид Агаларов: Россия могла бы попасть на ЧМ-2026.

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов считает, что сборная России смогла бы попасть на ЧМ-2026.

«Смогла бы Россия попасть на ЧМ-2026? Я считаю, что да, потому что у нас довольно хорошая сборная. Много талантливых ребят, много опытных ребят, поэтому думаю, что мы бы попали на турнир», – сказал Агаларов.

Команда Валерия Карпина проведет BetBoom товарищеский матч со сборной Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а со сборной Мали встретится 31 марта в Санкт‑Петербурге.

Кто выиграет ЛЧ?48926 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Любимая забава последних четырех лет, гадать насколько сильно мы бы выступили и как бы всех победили
Ожидание - чемпионат мира, реальность - бетбум матч с Никарагуа...
- А во все остальных сборных мало талантливых, мало опытных, - развил свою мысль Агаларов.
да что уж там - с Валерой на тренерстве и Соболем в атаке чемпионство на раз-два взяли бы
Россия могла бы выйти на BetBoom товарищеский ЧМ-2026 и победить в финале.
Ответ Михаил1970
Россия могла бы выйти на BetBoom товарищеский ЧМ-2026 и победить в финале.
Сейчас организуют. Позовут Белоруссию, КНДР, Эритрею, Абхазию, Южную Осетию, Китай, Индию, Сомали и проведут суверенный чемпионат мира.
Сейчас вообще невозможно это объективно оценить, потому что у нас уже очень давно не было не только официальных матчей, но и в целом существенного количества матчей подряд с серьёзными соперниками.
Россия не выходила больше чем на половину ЧМ/ЧЕ. Если выходила, то все разы, кроме двух (по разу ЧМ и ЧЕ) вылетала сразу из группы, даже если была сеяной из 1 корзины (ЧМЯК-02 с Японией, Бельгией и Тунисом как пример).

Это мексиканцы или японцы, если бы их чудным образом отстранили, могли бы рассуждать, что точно вышли бы, т.к. они практически всегда выходят, сыграв на куче ЧМ к ряду.

А наши кудесники мяча, северные бразильцы, могут с уверенностью утверждать лишь, что ниже 3го места в отборе не упадут :))
Материалы по теме
Дивеев пропустит матчи России с Никарагуа и Мали: «После простуды начались осложнения в виде синусита»
сегодня, 09:37
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
сегодня, 08:55
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
сегодня, 08:25
Мостовой об увольнении Абаскаля: «Главное, чтобы он в «Спартак» опять не вошел!»
4 минуты назадВидео
Ди Канио о Леау: «В футболе даже одно «но» – это слишком. У него их 5-6. Только в Италии мы миримся с этим. Если «Милан» хочет создать команду мирового класса, в ней нет места такому игроку»
13 минут назад
«Всегда я. Это безумие». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»
42 минуты назадФото
Агент Баринова: «Дмитрий не жалеет о переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда такая риторика. У команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо»
55 минут назад
Дивеев пропустит матчи России с Никарагуа и Мали: «После простуды начались осложнения в виде синусита»
сегодня, 09:37
На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением
сегодня, 09:27
Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»
сегодня, 09:12
Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Клуб идет 15-м в чемпионате
сегодня, 08:47
Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
сегодня, 08:37
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
сегодня, 08:25
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
сегодня, 08:55
Заур Тедеев: «Дзюба может стать хорошим тренером. У меня нет сомнений»
сегодня, 08:15
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
сегодня, 07:49
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
сегодня, 07:39
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
