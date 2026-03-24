«Всегда я. Это безумие». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»

Ламин Ямаль возмутился заменой в матче с «Райо».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был очень недоволен заменой в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано » (1:0). Испанца сняли с игры на 82-й минуте.

Уходя с поля, Ямаль несколько раз повторил: «Всегда я. Это безумие». Отмечается, что футболист не смотрел на тренера Ханси Флика .

На скамейке запасных Ламин продолжил негодовать, жестикулируя и указывая в сторону поля. В итоге 18-летний игрок ушел в подтрибунное помещение.

Фото: Dazn Espana