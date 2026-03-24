«Всегда я. Это безумие». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»

Ламин Ямаль возмутился заменой в матче с «Райо».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был очень недоволен заменой в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0). Испанца сняли с игры на 82-й минуте.

Уходя с поля, Ямаль несколько раз повторил: «Всегда я. Это безумие». Отмечается, что футболист не смотрел на тренера Ханси Флика.

На скамейке запасных Ламин продолжил негодовать, жестикулируя и указывая в сторону поля. В итоге 18-летний игрок ушел в подтрибунное помещение.

Источник: Diario Sport
Его итак вроде только в попу не целуют сейчас в Барсе. И он при этом всё равно недоволен?
Ответ Isshin88
Его итак вроде только в попу не целуют сейчас в Барсе. И он при этом всё равно недоволен?
Видимо хочет чтоб Флик как Арбелоа Винисиуса целовал
Ответ Isshin88
Его итак вроде только в попу не целуют сейчас в Барсе. И он при этом всё равно недоволен?
А это всегда так, чем больше носятся, тем больше недовольства
Интересно, у них есть кто-то, кто может прописать ему лечебный пендель, чтобы совсем не зазвездился, а то не видать бедняге ЗМ с таким подходом в 18 лет.)
Ответ Alexander Yavriantz
Интересно, у них есть кто-то, кто может прописать ему лечебный пендель, чтобы совсем не зазвездился, а то не видать бедняге ЗМ с таким подходом в 18 лет.)
Это нужно было делать раньше. А теперь попробуй пропиши, обидится и в Реал перейдет.
Ответ Alexander Yavriantz
Интересно, у них есть кто-то, кто может прописать ему лечебный пендель, чтобы совсем не зазвездился, а то не видать бедняге ЗМ с таким подходом в 18 лет.)
Флик любому там леща может дать, или просто исключить из состава
Да что этот вини себе позволяет, в бчк такого не может быть
«Девочка обиделась», «продать арабам и забыть как страшный сон» – такие самые заплюсованные комментарии были под новостью о недовольстве Винисиуса заменой?)
А что он сделал в матче с Райо, чтобы его не меняли? Эмоции молодого парня понять можно, но нужно помнить, что ты пока не Месси и к слову, в этом матче он толком не давал необходимых качеств команде. Ну и потом, замена на 80 минуте, это вообще ни о чем.
Футбол - командный вид спорта. Если тренер так решил, он прав
дурачок чтоль?!
Если недоволен, то надо было делать как Баллотели и так же написать такое на футболке и показать после красивого гола
Кого-то он мне напоминает..
Why always me!?

Нельзя себя так вести, тем более 18-ти летнему пацану.
Если тренер тебя меняет, значит так надо, ему виднее, как лучше для команды.
