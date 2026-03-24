«Всегда я. Это безумие». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был очень недоволен заменой в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0). Испанца сняли с игры на 82-й минуте.
Уходя с поля, Ямаль несколько раз повторил: «Всегда я. Это безумие». Отмечается, что футболист не смотрел на тренера Ханси Флика.
На скамейке запасных Ламин продолжил негодовать, жестикулируя и указывая в сторону поля. В итоге 18-летний игрок ушел в подтрибунное помещение.
Фото: Dazn Espana
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Diario Sport
Нельзя себя так вести, тем более 18-ти летнему пацану.
Если тренер тебя меняет, значит так надо, ему виднее, как лучше для команды.