Агент Баринова: «Дмитрий не жалеет о переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда такая риторика. У команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо»

Агент Баринова: Дмитрий не жалеет о переходе в ЦСКА.

Агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев заявил, что футболист не жалеет о переходе из «Локомотива ».

«Нет, Дмитрий не жалеет о своем переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда возникает такая риторика.

Да, у команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо. Дмитрия отлично приняли – проблем с адаптацией нет», – сказал Кузьмичев.