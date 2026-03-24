Агент Баринова: «Дмитрий не жалеет о переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда такая риторика. У команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо»
Агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев заявил, что футболист не жалеет о переходе из «Локомотива».
«Нет, Дмитрий не жалеет о своем переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда возникает такая риторика.
Да, у команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо. Дмитрия отлично приняли – проблем с адаптацией нет», – сказал Кузьмичев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
А какой громкий переход был , вауууу 🙀
Абсолютно посредственный футболист , без особых навыков, да ещё и с гнильцой.
Как он умудрился стать лидером и капитаном , не понятно .
А чего ему жалеть,зарплату получает.