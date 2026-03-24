  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
16

Агент Баринова: «Дмитрий не жалеет о переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда такая риторика. У команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо»

Агент полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев заявил, что футболист не жалеет о переходе из «Локомотива».

«Нет, Дмитрий не жалеет о своем переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда возникает такая риторика.

Да, у команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо. Дмитрия отлично приняли – проблем с адаптацией нет», – сказал Кузьмичев.

Кто выиграет ЛЧ?48917 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Баринов
logoЦСКА
Владимир Кузьмичев
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто нибудь вообще понял как так получилось, что Баринов стал в РПЛ какой то прям вот звездой футбольной?
А какой громкий переход был , вауууу 🙀

Абсолютно посредственный футболист , без особых навыков, да ещё и с гнильцой.
Как он умудрился стать лидером и капитаном , не понятно .
Ответ Злой Руся
я думаю он больше капитан и заводила, а футболист он просто хороший. Отлично когда такой есть в команде. Другое дело, что ты им не можешь быть если в новую команду уходишь
Дмитрий не жалеет о переходе в ЦСКА...
А чего ему жалеть,зарплату получает.
Засланный казачок Локо
Бабки то капают при любом раскладе.
Я уверен, что больше всех об этом переходе не жалеет Кузьмичёв, ибо стряс себе очень хорошие агентские
Конечно, некогда жалеть, борьба за чемпионство в самом разгаре
Конечно, ЗП хорошую насыпали, подъемные дали - кто бы жалел!
Ответ Валерий Боголюбов
всегда было интересно а что за подьемные? я понимаю если переезжать в другую страну / город, семью перевозить и тп, но тут-то за что? или это просто агенту отсыпали
Давайте спросим остальных, включая болел
Кузьмичёв, о чём ты говоришь. Всё не сраслось у него здесь. Не надо себя утешать, ни его это. Нет это прогнившая шпала железнодорожных путей не подлежащая к восстановлению. Мертвый балласт!!! 🚧🚨🛣️
А что этому агентику остается еще сказать? Было бы странно услышать, что Баринов жалеет о переходе, деньги капают - все хорошо!)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
