  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дивеев пропустит матчи России с Никарагуа и Мали: «После простуды начались осложнения в виде синусита»
21

Дивеев пропустит матчи России с Никарагуа и Мали: «После простуды начались осложнения в виде синусита»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев пропустит ближайшее матчи сборной России.

«Хочу поделиться с вами не очень радостной новостью. После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа), поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата. К сожалению, не смогу в полной мере помочь сборной и буду болеть за наших парней у экрана», – приводятся слова Дивеева в телеграм-канале «Зенита».

Команда Валерия Карпина сыграет со сборной Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а со сборной Мали встретится 31 марта в Санкт‑Петербурге.

Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение

Кто выиграет ЛЧ?48910 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoСборная России по футболу
logoсборная Никарагуа
logoИгорь Дивеев
logoСборная Мали по футболу
logoЗенит
товарищеские матчи (сборные)
logoтравмы
logoпремьер-лига Россия
logoЗдоровье
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё один решил слиться
Ответ Кот Борзыкина
После 1 матча ещё пару человек отвалятся
Очень жаль , будет очень сложно без Дивеева
Ответ Simon Topalyan
😅😅😅
У меня тоже после простуды пошли осложнения с синуситом.. Думал, до проколов дойдёт, но повезло, антибиотики помогли! Так что, это не очень-то приятное состояние! Никому не пожелаю! Всем только здоровья!
Ответ коп84
... Тоже пропустили матчи сборной? Берегите себя.
Ответ Alex_1116633769
Просто свою работу пропустил немного.. Каждому своё 🙂
В Зените адекватные ребята - не для этой потешной сборной брали, а для титула. Надо беречь!
Ответ nick-basil
Для титула они брали Кукуяна и карасева, Дивеев же просто игрок
и правильно. отдыхай .на фиг нужны эти игры
Поправляйся Игорёк,наиграешься ещё..
Дивеева и вызывать не надо было
Финт Кривцова
молодец, котик! Выздоравливай!
Не увидим мы связку Дивеев-Бевеев
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
сегодня, 08:55
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
сегодня, 08:25
Рекомендуем
Главные новости
Ди Канио о Леау: «В футболе даже одно «но» – это слишком. У него их 5-6. Только в Италии мы миримся с этим. Если «Милан» хочет создать команду мирового класса, в ней нет места такому игроку»
8 минут назад
Агаларов считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «У нас довольно хорошая сборная. Много талантливых ребят, много опытных»
28 минут назад
«Всегда я. Это безумие». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»
37 минут назадФото
Агент Баринова: «Дмитрий не жалеет о переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда такая риторика. У команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо»
50 минут назад
На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением
сегодня, 09:27
Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»
сегодня, 09:12
Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Клуб идет 15-м в чемпионате
сегодня, 08:47
Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
сегодня, 08:37
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
сегодня, 08:25
Винисиус четыре раза сказал Симеоне «Меня выгонят», уходя с поля после дубля в матче с «Атлетико». Это ответ на январские слова Диего «Перес тебя выгонит»
сегодня, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
сегодня, 08:55
Заур Тедеев: «Дзюба может стать хорошим тренером. У меня нет сомнений»
сегодня, 08:15
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
сегодня, 07:49
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
сегодня, 07:39
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Рекомендуем