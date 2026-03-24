Дивеев пропустит матчи России с Никарагуа и Мали: «После простуды начались осложнения в виде синусита»

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев пропустит ближайшее матчи сборной России.

«Хочу поделиться с вами не очень радостной новостью. После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа), поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата. К сожалению, не смогу в полной мере помочь сборной и буду болеть за наших парней у экрана», – приводятся слова Дивеева в телеграм-канале «Зенита».

Команда Валерия Карпина сыграет со сборной Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а со сборной Мали встретится 31 марта в Санкт‑Петербурге.

