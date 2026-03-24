На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением
Европейская организация потребителей Euroconsumers и объединение болельщиков Football Supporters Europe подали совместную жалобу в Европейскую комиссию, обвинив ФИФА в злоупотреблении монопольным положением при продаже билетов на ЧМ-2026.
Организации считают, что Международная федерация футбола устанавливает завышенные цены и несправедливые условия для болельщиков. В тексте жалобы, который приводит Politico, утверждается о нарушении статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза, которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Организации указывают на ряд предполагаемых нарушений, включая недостаточную прозрачность при распределении мест, использование динамического ценообразования и дефицит дешевых билетов. ФИФА также обвиняют в использовании «теневых паттернов» – маркетинговой стратегии, создающей искусственную срочность, – чтобы заставить болельщиков покупать билеты.
Money, money, money
Must be funny
In the rich man’s world
Money, money, money
Always sunny
In the rich man’s world (с)
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё - дребедень!
А остальное всё - дребедедень!