На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением

На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за цен на билеты на ЧМ-2026.

Европейская организация потребителей Euroconsumers и объединение болельщиков Football Supporters Europe подали совместную жалобу в Европейскую комиссию, обвинив ФИФА в злоупотреблении монопольным положением при продаже билетов на ЧМ-2026 .

Организации считают, что Международная федерация футбола устанавливает завышенные цены и несправедливые условия для болельщиков. В тексте жалобы, который приводит Politico, утверждается о нарушении статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза, которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Организации указывают на ряд предполагаемых нарушений, включая недостаточную прозрачность при распределении мест, использование динамического ценообразования и дефицит дешевых билетов. ФИФА также обвиняют в использовании «теневых паттернов» – маркетинговой стратегии, создающей искусственную срочность, – чтобы заставить болельщиков покупать билеты.