  • Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»
Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил высказывания тренера «Балтики» Андрея Талалаева после дисквалификации.

Игра 21-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА завершилась победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо. Между командами завязалась массовая потасовка. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

«Андрей Талалаев, безусловно, круче всех в поджигании РПЛ. Такого не позволял себе даже праймовый в смысле зажигов Моуринью. Вчерашний выход в паблик по поводу всех последних событий тоже был красиво обставлен: «Ради команды я бы сделал так еще раз», «Извиняюсь перед всеми, кроме ЦСКА», «Это задержка игры, но не провокация».

По крайней мере, Талалаев последователен в своем, как бы сказал Герман Ткаченко, бэднессе (badness, буквально можно перевести как «вредность», но в данном случае больше подходит «крутость» – Спортс’‘). На старте сезона Андрей Викторович честно признал, что это его метод и он будет по нему работать.

Но все же в осмыслении такой манеры поведения я снова предложу вам мысленный эксперимент. Представьте, КАК бы повел себя Талалаев и его игроки, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом. Возможно, шоу было бы еще круче, чем увидели», – написал Журавель в телеграм-канале.

«Приношу извинения всем, кроме тренеров ЦСКА». Взгляд Талалаева на стычку и новый бан

Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Талалаев - это типичный Шариков из "Собачьего сердца" Булгакова. Пролетарий, которому раз в жизни поперло, повезло, и он поверил, что ухватил Бога за бороду и ему теперь всё положено и всё дозволено. Но, как мы знаем из классики, это состояние временное и всё вернется на свои места.
Ответ Ебздрогыч
Ответ Ебздрогыч
Состояние Шарикова временное,а время Шариковых,увы,вечное.Особенно в глобалистком дурдоме
Тимур, спасибо за мнение, но оно никого не интересует.
Насколько не интересует, что аж комментарий оставил?)
Надо разбираться в отсылках, юноша
Боже мой, что такое бэднесс?
Ну это такой фэбрик, с такими вот дитейлз
Бандерос
Тимур, ты совсем крэйзи?
Риали!)))
Журавель последователен в своей ступидити )
Какая разница кто и как бы себя повёл в некой гипотетической ситуации? Я даже не представляю, как бы я себя повёл, если бы Тимур Журавель вдруг стал бы нормальным спортивным комментатором и журналистом.
Встретить выжившего динозавра/мамонта куда выше
Бэднесс бэднессу рознь, зависит от того какая фэбрик и сколько дитэйлз
Талалаев в такой ситуации точно бы набросился с кулаками на тренера соперника.
Что еще за бэднес, Тим, вотафа пепе, бро?)
Надо тренера поменять на куча, а мяч на болл ☝️🧐
Вот именно, русский язык такой богатый, а они используют англицизмы 👎
Бэднесс? А по-русски?
