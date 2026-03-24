Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»

Тимур Журавель: Талалаев последователен в своем бэднессе.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил высказывания тренера «Балтики» Андрея Талалаева после дисквалификации.

Игра 21-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА завершилась победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо. Между командами завязалась массовая потасовка. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

«Андрей Талалаев, безусловно, круче всех в поджигании РПЛ. Такого не позволял себе даже праймовый в смысле зажигов Моуринью. Вчерашний выход в паблик по поводу всех последних событий тоже был красиво обставлен: «Ради команды я бы сделал так еще раз», «Извиняюсь перед всеми, кроме ЦСКА», «Это задержка игры, но не провокация».

По крайней мере, Талалаев последователен в своем, как бы сказал Герман Ткаченко, бэднессе (badness, буквально можно перевести как «вредность», но в данном случае больше подходит «крутость» – Спортс’‘). На старте сезона Андрей Викторович честно признал, что это его метод и он будет по нему работать.

Но все же в осмыслении такой манеры поведения я снова предложу вам мысленный эксперимент. Представьте, КАК бы повел себя Талалаев и его игроки, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом. Возможно, шоу было бы еще круче, чем увидели», – написал Журавель в телеграм-канале.

«Приношу извинения всем, кроме тренеров ЦСКА». Взгляд Талалаева на стычку и новый бан