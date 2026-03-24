Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
Батраков не сыграет за сборную России из-за травмы.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пропустит матчи сборной России из-за повреждения.
«Алексей Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали.
Наш полузащитник прошел медицинское обследование в расположении сборной России, где выявилось небольшое повреждение после матча с «Акроном».
Вместе с медицинским штабом национальной команды принято решение, что Леша пропустит сборы и будет восстанавливаться в клубе», – говорится в сообщении «Локомотива».
Кто выиграет ЛЧ?48899 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Материалы по теме
Рекомендуем
