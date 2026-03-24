Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение

Батраков не сыграет за сборную России из-за травмы.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пропустит матчи сборной России из-за повреждения.

«Алексей Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали.

Наш полузащитник прошел медицинское обследование в расположении сборной России, где выявилось небольшое повреждение после матча с «Акроном».

Вместе с медицинским штабом национальной команды принято решение, что Леша пропустит сборы и будет восстанавливаться в клубе», – говорится в сообщении «Локомотива».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Ну и к лучшему, что не поедет. Здоровья Лёше
Молодец, эти игры ниочём, пусть карпуша молодых накатывает.
Ответ Влад Хорошёв
Молодец, эти игры ниочём, пусть карпуша молодых накатывает.
согласен, таким опытным и мастеровитым игрокам как Батраков, не нужны эти товарняки :))
Ответ Влад Хорошёв
Молодец, эти игры ниочём, пусть карпуша молодых накатывает.
согласен, но куда ещё моложе-то?)
Если градусник натер, чтобы соскочить с этих бесполезных матчей, то красавчик. Если повреждение, здоровья, вылечиться за пазу
Воспаление хитрости?

Кто бы мне сказал что я буду радоваться таким новостям лет 10 назад....
всё правильно. Пусть восстанавливается к Спартаку. А эти игры с непонятными сборными кроме травм ничего не дадут.Не в огорчение любителям сборной!!!
Ответ Дмитрий Черепнин
всё правильно. Пусть восстанавливается к Спартаку. А эти игры с непонятными сборными кроме травм ничего не дадут.Не в огорчение любителям сборной!!!
он не востонавливаться будет у него нет никакой травмы, решили схитрить перед игрой со Спартаком, будет тренироваться с Локо, но это не поможет
молодец, нашел повод свалить от физрука
Оптимального состава не будет никогда. Кто следующий заболел. 🙈
Сколько я таким образом пар "проболел"))
