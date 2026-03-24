Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Клуб идет 15-м в чемпионате
«Клуб сообщает, что по взаимному соглашению достигнута договоренность с Гильермо Абаскалем о досрочном прекращении его полномочий в качестве главного тренера нашей команды», – говорится в заявлении клуба.
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль возглавил «Атлетико» 30 мая 2025 года. Сейчас клуб занимает 15-е место в чемпионате Мексики из 18, выиграв лишь один из шести последних матчей турнира.
Мостовой о Карседо в «Спартаке»: «Лучше Абаскаля! Человек хотя бы играл в футбол и много лет работал с Эмери. Гильермо же взяли с остановки»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Атлетико Сан-Луис»
сегодня будут танцы
и щечки царские горят
с утра горят румянцем