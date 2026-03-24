Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)

Энцо Фернандес мечтает о переходе в «Реал».

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес не против перейти в «Реал» этим летом.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, для аргентинца такой переход был бы «мечтой». В то же время «Мадрид » пока не предпринимал никаких шагов для возможного трансфера.

Также 25-летний игрок интересен «Аль-Иттихаду », но на данном этапе карьеры Энцо не рассматривает переход в чемпионат Саудовской Аравии.

«Челси» не хочет ухода Фернандеса, но сам футболист активно рассматривает варианты, не настаивая при этом на переходе. Хавбек был разочарован увольнением Энцо Марески с поста тренера «Челси».

Энцо о будущем: «С «Реалом» переговоров не было. Я сосредоточен на «Челси», посмотрим после ЧМ»