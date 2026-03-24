  • Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что мог бы сыграть несколько минут за национальную команду.

– Матчи сборной России с Никарагуа и Мали будете смотреть? Нужны ли они сейчас для отработки схем на будущее?

– Я давно говорю: хорошо, что игры вообще есть. Мы играем – и это нормально. Просто не нужно относиться к этому с лишним пафосом или салютами. Сыграли, выиграли – и хорошо.

Все мы ждем, когда нас разбанят. Вот тогда начнутся настоящие нервы, перелеты и серьезная подготовка. А сейчас – какая разница, кого вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите.

– А вы бы сами вышли сейчас на 5-10 минут против Никарагуа или Мали?

– Против Мали – нет, это хорошая, крепкая команда. А вот против условного Брунея или Кубы я бы в конце вышел и гол в пустые ворота забил бы. Про Никарагуа я вообще ничего не знаю, на каком они там месте?

Сейчас в список вызывают по 5-8 вратарей – да какая разница? Главное, что играют. Жалко только молодое поколение: они еще не до конца понимают, что могут пропустить 5-6 лет без международных официальных турниров. А потом оглянутся – и вспомнить нечего, – сказал Мостовой.

Кто выиграет ЛЧ?48688 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
Забыл добавить, что играем со сборными турецких отелей и торговых центров, а также, что Абаскаля с автобусной остановки наняли на работу.
Ответ Knife707
в следующей серии исправится
рыжего бездаря выгнали поганой метлой из очередного клуба несколько месяцев спустя :))

может, Мостовой и правда дело говорит?
Главное чтобы Бруней не вышел против Александра Мостового. Иначе будет проблемно забить в пустые
Не царское это дело, в конце матча выходить
Прям с языка сняли 😂😂😂
Зато в пустые то, царское!
Да что там, если бы у Саши было гражданство Никарагуа, он до сих пор бы вызывался в сборную - вышел бы и против наших и забил в пустые.
Вы, г-н Мостовой, имитировали бы травму, через пару минут после выхода, как обычно делали в сборной.
😂😂😂
Поржала с комментов 😁🌝
А почему в пустые-то? В пустые и я бы забил, зачем Бруней в последние 10 минут вратарей снимает?)
Там практикуют выход вратаря чуть ли не на середину поля. Вот что Мост имел в виду.
Мостовой о словах Мажича про пенальти «Зенита»: «Мостовой это сказал в первую секунду. Когда Мостовой сказал, что Абаскаль – человек с автобусной остановки, люди это поняли через два года»
вчера, 18:01
Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»
вчера, 11:11
Александр Мостовой: «Почему на Галактионова не кричат так же, как на других тренеров? «Спартак» проиграл – на следующий день всех разнесли. «Локо» вылетел из Кубка – ни слова»
21 марта, 17:42
Рекомендуем
Главные новости
На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением
8 минут назад
Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»
23 минуты назад
Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Клуб идет 15-м в чемпионате
48 минут назад
Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
58 минут назад
Винисиус четыре раза сказал Симеоне «Меня выгонят», уходя с поля после дубля в матче с «Атлетико». Это ответ на январские слова Диего «Перес тебя выгонит»
сегодня, 08:04
Отец обвиняемого в убийстве Секача утверждает, что его сына запугали и завербовали мошенники: «Они запрещали ему общаться с родными»
сегодня, 07:44
Вагнер Лав завершает карьеру в 41 год. Он выиграл 14 трофеев с ЦСКА и стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионатах России
сегодня, 07:25
Журналист Риоло о травме Мбаппе: «Ходят слухи, что в «Реале» обследовали не то колено. Думаете, это чушь? «Мадрид» уволил медштаб. Килиан избежал худшего»
сегодня, 07:05
Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ
сегодня, 06:47
Почеттино считает, что мог построить успешный «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе: «Это было возможно. Не хватило времени, чтобы создать прочную структуру вокруг них»
сегодня, 06:21
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
40 минут назад
Заур Тедеев: «Дзюба может стать хорошим тренером. У меня нет сомнений»
сегодня, 08:15
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
сегодня, 07:49
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
сегодня, 07:39
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
вчера, 21:47
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Рекомендуем