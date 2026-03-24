Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»

Александр Мостовой: какая разница, кого сейчас вызывают в сборную.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что мог бы сыграть несколько минут за национальную команду.

– Матчи сборной России с Никарагуа и Мали будете смотреть? Нужны ли они сейчас для отработки схем на будущее?

– Я давно говорю: хорошо, что игры вообще есть. Мы играем – и это нормально. Просто не нужно относиться к этому с лишним пафосом или салютами. Сыграли, выиграли – и хорошо.

Все мы ждем, когда нас разбанят. Вот тогда начнутся настоящие нервы, перелеты и серьезная подготовка. А сейчас – какая разница, кого вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите.

– А вы бы сами вышли сейчас на 5-10 минут против Никарагуа или Мали?

– Против Мали – нет, это хорошая, крепкая команда. А вот против условного Брунея или Кубы я бы в конце вышел и гол в пустые ворота забил бы. Про Никарагуа я вообще ничего не знаю, на каком они там месте?

Сейчас в список вызывают по 5-8 вратарей – да какая разница? Главное, что играют. Жалко только молодое поколение: они еще не до конца понимают, что могут пропустить 5-6 лет без международных официальных турниров. А потом оглянутся – и вспомнить нечего, – сказал Мостовой.