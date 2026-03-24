Винисиус четыре раза сказал Симеоне «Меня выгонят», уходя с поля после дубля в матче с «Атлетико». Это ответ на январские слова Диего «Перес тебя выгонит»
Вингер «Реала» Винисиус припомнил тренеру «Атлетико» Диего Симеоне его слова.
22 марта «Реал» обыграл «Атлетико» (3:2) в мадридском дерби. Винисиус сделал дубль и был заменен на 87-й минуте.
Уходя с поля, бразилец прошел рядом с тренером «Атлетико» и четыре раза сказал: «Меня выгонят». Это не понравилось Симеоне.
Слова Винисиуса отсылают к январскому матчу команд в Суперкубке Испании, который выиграл «Реал» (2:1). По ходу той игры Симеоне сказал Винисиусу: «Перес тебя выгонит, попомни мое слово».
Винисиус под роликом о его перепалке с Симеоне: «Опять проиграл матч на вылет🥺»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
Уходя - уходи.
Не надо провоцировать.
Думаю, нормальные, честные и объективные болельщики Реала, а такие очень все же надеемся есть, несмотря на всё, согласятся со мной.
Винисиус просто свинья воспитание ноль.
Он провокатор.
И всё.
Но речь ведь о Винисиусе, не так ли?
Причем тут Симеоне?
Симеоне нравятся только собственные провокации))