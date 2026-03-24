  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус четыре раза сказал Симеоне «Меня выгонят», уходя с поля после дубля в матче с «Атлетико». Это ответ на январские слова Диего «Перес тебя выгонит»
117

Вингер «Реала» Винисиус припомнил тренеру «Атлетико» Диего Симеоне его слова.

22 марта «Реал» обыграл «Атлетико» (3:2) в мадридском дерби. Винисиус сделал дубль и был заменен на 87-й минуте.

Уходя с поля, бразилец прошел рядом с тренером «Атлетико» и четыре раза сказал: «Меня выгонят». Это не понравилось Симеоне.

Слова Винисиуса отсылают к январскому матчу команд в Суперкубке Испании, который выиграл «Реал» (2:1). По ходу той игры Симеоне сказал Винисиусу: «Перес тебя выгонит, попомни мое слово».

Винисиус под роликом о его перепалке с Симеоне: «Опять проиграл матч на вылет🥺»

Кто выиграет ЛЧ?48789 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoДиего Симеоне
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
117 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не провокатор?
Уходя - уходи.
Не надо провоцировать.
Думаю, нормальные, честные и объективные болельщики Реала, а такие очень все же надеемся есть, несмотря на всё, согласятся со мной.
Винисиус просто свинья воспитание ноль.
Он провокатор.
И всё.
Ответ Busk
Это не отменяет того факта что Симеоне такой же, если не хуже
Ответ Верховный Лорд
Абсолютно не отменяет.
Но речь ведь о Винисиусе, не так ли?
Причем тут Симеоне?
Как минимум память у Винисиуса хорошая
Ответ Aleksey Yashin
Комментарий удален пользователем
Ответ Aleksey Yashin
И обводящий удар
Ответ mastadon
Жабогадюкинг
Только Симеоне ещё и тезис неудачный выбрал. «Перес выгонит Винисиуса». Ага, а завтра что? Откажется от поста президента? Хотя, даже это более вероятно, чем он свою любимую палочку твикс выкинет🙃
Ну сейчас Винисиус прав. Просто ответил Симеоне, такому же провокатору и подстрекателю той же монетой. Ибо нехер. Как минимум после дубля победного имеет право.
какие же все стали нежные. отличный трешток, новость улыбнула. итак личностей в футболе почти не осталось, а тут еще гнобят винни за довольно забавные слова после двух голов
Симеоне один из самых мерзких игроков был, чего история с Бексом стоит и такой же провокатор тренер остался. Здесь просто получил словесную ответку
Ответ skywalker_d
Симеоне один из самых мерзких игроков был, чего история с Бексом стоит и такой же провокатор тренер остался. Здесь просто получил словесную ответку
Типичный арг. Там адекватных нет.
Он не злопамятный, просто хорошая память))
"Это не понравилось Симеоне."
Симеоне нравятся только собственные провокации))
Неудивительно, бразилец хороший футболист, но как человек - 👎🏻
Злопамятный примат
Читайте новости футбола в любимой соцсети
