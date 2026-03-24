Винисиус четыре раза сказал Симеоне «Меня выгонят», уходя с поля после дубля в матче с «Атлетико». Это ответ на январские слова Диего «Перес тебя выгонит»

Вингер «Реала » Винисиус припомнил тренеру «Атлетико » Диего Симеоне его слова.

22 марта «Реал» обыграл «Атлетико» (3:2) в мадридском дерби. Винисиус сделал дубль и был заменен на 87-й минуте.

Уходя с поля, бразилец прошел рядом с тренером «Атлетико» и четыре раза сказал: «Меня выгонят». Это не понравилось Симеоне.

Слова Винисиуса отсылают к январскому матчу команд в Суперкубке Испании, который выиграл «Реал» (2:1). По ходу той игры Симеоне сказал Винисиусу: «Перес тебя выгонит, попомни мое слово».

Винисиус под роликом о его перепалке с Симеоне: «Опять проиграл матч на вылет🥺»